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小六生打老師被報警！網紅師憶家長威脅「剁手」：道歉就得接受？

▲▼台中市2名員警進入校園帶走小六生，各記1支申誡。（圖／ETtoday資料照）

▲台中西區某國小傳學生拿球棒打老師的事件。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台中小六生在體育課持樂樂棒打老師，雖在隔天道歉，但老師不滿學生態度，最終選擇報警將人帶走，事件引起軒然大波。對此，有網紅教師也分享過去曾被家長威脅「剁手」的恐怖經歷，表示若只因學生道歉，就必需接受這樣的暴力行為，那不就成了「身分未成年，道歉闖遍天」？

網紅教師「我是一個豪老師」近日在IG發文分享，4年前他還在學校任教時，曾見到有家長衝進辦公室怒飆6字經，並揪住同事的衣領大聲質問「為什麼這樣處理我孩子的事情？」他當時趕緊過去把手搭在該名家長的手上相勸，不料對方雖把手放下，卻轉過頭狠嗆「你敢碰老子的手，老子把你的手剁下來」。

▲▼小六生遭警帶走！老師撤告理由：想給警惕而已　自介「一個都不放棄」　。（圖／記者許權毅攝）

豪老師透露，事件隔天他就開始學習寫稿本、錄旁白、剪影片直到現在，如果同樣的事情再發生，他仍會去勸阻家長，但會把手機開直播，讓對方暴力行為「無所遁形」。

豪老師感嘆，「孩子拿著軟性球棒攻擊老師，事後只要孩子道歉，老師就得接受」，按照這樣的邏輯，那麼霸凌、偷竊、性騷、詐騙等行為，只要施行者身分未成年，也能以道歉為由逃避法律制裁，「哪一天，孩子到您的店吃完東西直接走，弄壞東西不是我，罵爹罵娘你咬我，您追究起責任孩子回你一句『對不起』，行了吧？」

貼文曝光後，不少網友紛紛認同表示「道歉是義務，但寬恕不是」、「不是每句對不起可以換來沒關係」、「現在老師真的太難了，家長一堆恐龍」、「『對不起』包含著我以後會改進的含義，不是息事寧人的盾牌。家長要學習自省以身作則，負起責任好好教育小孩」。

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