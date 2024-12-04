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降低污染風險！野柳擱淺「鈺洲啟航輪」抽油約200噸　已完成近7成

▲▼ 擱淺野柳陸籍貨輪已抽除近200噸油，降低污染風險 將持續掌握海象可作業時間，督促船方儘速完成餘油抽除 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲擱淺野柳陸籍貨輪已抽除近200噸油。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、劉人豪／新北報導

中國籍貨輪「鈺洲啟航」於10月29日擱淺在新北市野柳岬，船上裝有247噸重油與43噸輕油，共290噸。航港局為化解輪油污染危機，至昨(3)日中午12時累計已抽除197.7公噸餘油(含重油188.21公噸、柴油9.49公噸)，完成近7成餘油抽除工作，後續將備妥船機設備，待海象轉好期間隨時再次啟動抽油作業，以期早日抽除全部餘油，化解環境生態危機。

航港局表示，為因應多變的東北季風海象狀況及兼顧作業安全，抽油作業採分次分段方式執行，並要求專業團隊完成每次階段性抽油作業後，在撤離前要務必確實完成原有油櫃的通氣孔及新鑽作業孔洞的封堵作業，以避免海水湧入導致油污外洩的情形。

▲▼ 擱淺野柳陸籍貨輪已抽除近200噸油，降低污染風險 將持續掌握海象可作業時間，督促船方儘速完成餘油抽除 。（圖／記者郭世賢翻攝）

依照氣象署的海象預報，預計下次可抽油期間約為12月9、10日間，航港局將持續督促P&I委託的專業團把握每次海象允許作業的期間，加速抽除進程，期能儘早完成290噸殘油抽除。至船體與橋式機的移除，航港局已限期請船東及船體保險公司提出船貨移除計畫，俟其提出後將再會同相關單位審查，以賡續辦理船貨物移除作業，儘快恢復野柳地質景觀原貌並維護海洋生態環境與漁業資源。

航港局說明，為降低抽油期間油污外洩造成污染的風險，已會同海保署、新北市政府及基隆市政府等單位完成海事專業團隊所提抽油計畫的審查作業，並完成除污船機整備及人員教育訓練，倘有污染情形發生，將立即運用攔油索、吸油棉、附油球與汲油器等防污、除污資材，控制污染範圍，同時迅速完成除污工作，另該局除於現地會同海保署等單位成立前進指揮所，以即時掌握現場狀況外，並已要求專業團隊透過CCTV及無人機空拍密切掌握船況及周邊環境，亦要求P&I保險公司依照海保署規範，每日持續進行金山至瑞芳間長達38公里的海岸線巡查，並就金山、萬里、基隆及瑞芳等地16處漁港，以及野柳地質公園、大武崙沙灘與核二廠等地，每日檢查佈署於該等地點防污資材完妥，以利於第一時間有效因應油污外洩的緊急處置。

▲▼ 擱淺野柳陸籍貨輪已抽除近200噸油，降低污染風險 將持續掌握海象可作業時間，督促船方儘速完成餘油抽除 。（圖／記者郭世賢翻攝）

為維護野柳珍貴的地質生態與環境，航港局將持續遵照陳部長要求督促P&I保險公司及海事專業團隊積極辦理抽油作業，並每日邀集相關單位召開會議，緊盯殘油抽除進度，同時藉由岸際巡查、水質監測等監控作業，確實掌握現場環境，亦透過官網主動對外說明本案處置的各項進度，提供揭露相關訊息讓外界知悉，目前抽油作業已順利展開，航港局將持續掌握海象條件，促請專業團隊加速抽油工作，期儘早將全數殘油抽除，徹底化解油污染危機。

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