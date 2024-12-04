快訊／南韓國會最快今天發議「彈劾尹錫悅」！民主黨：不容破壞憲政

▲南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅昨（3）日晚間突然頒布非常戒嚴令，不僅執政黨國民力量與多名政府部會首長無人知情、就連現場駐點記者也是至最後一刻才發現不對勁。對此，南韓最大在野黨「共同民主黨」透露，最快今（4）日就會在國會針對尹錫悅發起彈劾案。另外，尹錫悅則是順延今天的公開行程。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓最大在野黨「共同民主黨」表示，尹錫悅突然頒布非常戒嚴令的行徑，已經明顯違反大韓民國憲法，因此要求尹錫悅應該立刻依照民意下台，否則就會立刻投入發起彈劾案的相關程序。

共同民主黨4日稍早在國會召開緊急議員總會後發表決議文，「尹錫悅政權愚弄大韓民國與大韓民國的國民、踐踏民主主義，最終將迎來破滅。戒嚴宣布完全無效、嚴重違反憲法與法律。大韓民國5000萬國民與民主黨，不會坐視尹錫悅破壞憲政的犯罪行徑。尹錫悅總統已經無法避免接受國民與歷史的審判。為了捍衛大韓民國民主主義與憲政秩序，民主黨將會與全民共同奮鬥。」

共同民主黨表示，最快將會於今（4）日在國會針對總統尹錫悅發起彈劾訴追案，明（5）日在國會本會議上進行報告。根據南韓《國會法》，在發起彈劾案以後，國會本會議必須在24小時至72小時以內進行議決。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室關係人士透露，尹錫悅原定4日上午10時將出席毒品應對相關檢討會議，不過因受此次戒嚴令影響，目前公開行程將會順延。