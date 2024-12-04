　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／南韓國會最快今天發議「彈劾尹錫悅」！民主黨：不容破壞憲政

▲▼尹錫悅7日向南韓國民發表談話，一開始便鞠躬90度向全國道歉。（圖／達志影像）

▲南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅昨（3）日晚間突然頒布非常戒嚴令，不僅執政黨國民力量與多名政府部會首長無人知情、就連現場駐點記者也是至最後一刻才發現不對勁。對此，南韓最大在野黨「共同民主黨」透露，最快今（4）日就會在國會針對尹錫悅發起彈劾案。另外，尹錫悅則是順延今天的公開行程。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓最大在野黨「共同民主黨」表示，尹錫悅突然頒布非常戒嚴令的行徑，已經明顯違反大韓民國憲法，因此要求尹錫悅應該立刻依照民意下台，否則就會立刻投入發起彈劾案的相關程序。

共同民主黨4日稍早在國會召開緊急議員總會後發表決議文，「尹錫悅政權愚弄大韓民國與大韓民國的國民、踐踏民主主義，最終將迎來破滅。戒嚴宣布完全無效、嚴重違反憲法與法律。大韓民國5000萬國民與民主黨，不會坐視尹錫悅破壞憲政的犯罪行徑。尹錫悅總統已經無法避免接受國民與歷史的審判。為了捍衛大韓民國民主主義與憲政秩序，民主黨將會與全民共同奮鬥。」

共同民主黨表示，最快將會於今（4）日在國會針對總統尹錫悅發起彈劾訴追案，明（5）日在國會本會議上進行報告。根據南韓《國會法》，在發起彈劾案以後，國會本會議必須在24小時至72小時以內進行議決。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室關係人士透露，尹錫悅原定4日上午10時將出席毒品應對相關檢討會議，不過因受此次戒嚴令影響，目前公開行程將會順延。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／主題曝光！雙城論壇12／17登場　上海派副市長帶隊來台
《麻辣鮮師》女星罹癌！「跟宇宙許願」：開刀順利
搭機飛首爾「飛一半突宣布戒嚴」　網笑：出機場就解嚴了
陸委會：馬英九陸生團涉違規　將做行政處分
快訊／網紅超哥遭起訴！
韓美女主播「出手搶軍人步槍」！　火爆畫面瘋傳
南韓執政黨：將要求「尹錫悅退黨」、解任國防部長！
尹錫悅「上午行程全取消」　南韓人傻眼：我還要上班？
「以為發生戰爭」！南韓民眾情緒焦慮：不時聽到尖叫聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓人「恐懼6小時」嚇到發抖不敢睡！　悚憶518光州事件

南韓執政黨國民力量：將要求「尹錫悅退黨」、解任國防部長！

尹錫悅「上午行程全取消」　南韓人傻眼：結果我還要上班？

「還以為發生戰爭」！南韓民眾情緒焦慮：路上不時聽到尖叫聲

烏克蘭再促北約邀請入會　請求加給20套防空系統

快訊／南韓國會最快今天發議「彈劾尹錫悅」！民主黨：不容破壞憲政

紐時：尹錫悅宣布戒嚴　「美韓同盟」最嚴酷考驗

怒控尹錫悅叛國！　南韓最大工會號召「無限期罷工」直到他請辭

快訊／戒嚴鬧劇！　南韓總統府秘書室長、多名幕僚請辭

擅自決定戒嚴！尹錫悅沒與幕僚溝通　總統府封鎖直播消息

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

馬英九陪陸生遊淡水再遭抗議　下秒「吐舌頭」做鬼臉反擊！

小六兒在校園被警察帶走　家長心痛還原：是生輔組長要求的

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

南韓人「恐懼6小時」嚇到發抖不敢睡！　悚憶518光州事件

南韓執政黨國民力量：將要求「尹錫悅退黨」、解任國防部長！

尹錫悅「上午行程全取消」　南韓人傻眼：結果我還要上班？

「還以為發生戰爭」！南韓民眾情緒焦慮：路上不時聽到尖叫聲

烏克蘭再促北約邀請入會　請求加給20套防空系統

快訊／南韓國會最快今天發議「彈劾尹錫悅」！民主黨：不容破壞憲政

紐時：尹錫悅宣布戒嚴　「美韓同盟」最嚴酷考驗

怒控尹錫悅叛國！　南韓最大工會號召「無限期罷工」直到他請辭

快訊／戒嚴鬧劇！　南韓總統府秘書室長、多名幕僚請辭

擅自決定戒嚴！尹錫悅沒與幕僚溝通　總統府封鎖直播消息

中駐韓使館再次提醒：在韓中國公民勿放鬆警惕！可回歸正常生活

快訊／主題曝光！雙城論壇12／17登場　上海派副市長帶隊來台

傳中共將於賴清德返台時軍演　國安局點兩目的：評估各種可能劇本

台灣為何不能比照韓國戒嚴？　律師揭2法律理由：目前無法援引

《麻辣鮮師》女星驚爆罹癌！「跟宇宙許願」：開刀順利

蘭嶼鄉長謝胡源辭世！縣府指派科長代理　明年2月補選

農粉幣還有5萬多張沒兌換　農業部：12月15日截止

南韓人「恐懼6小時」嚇到發抖不敢睡！　悚憶518光州事件

野柳擱淺貨輪油料已抽除7成！海象差暫停　估下周一重啟作業

貨車金崙大橋刁車「後方大塞車」　台東警緊急排除

腳邊有異物！主人驚醒　掀棉被見「貓咪產子」

國際熱門新聞

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕議員

最短命戒嚴！　南韓總統解釋初衷：我是為了拯救國家

快訊／南韓國防部官員：維持戒嚴令

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

台團遇南韓戒嚴　遊客親曝仁川街頭情況

韓4日正常上班課　證券交易所7:30公布

快訊／南韓總統凌晨宣布解嚴　美國4個字回應

南韓國防部長建議尹錫悅戒嚴　現役軍人「一律延後退伍」

即／南韓正式戒嚴！司令部發6點公告　禁止集會遊行、管制媒體

尹錫悅戒嚴原因曝！國會擋預算、彈劾

即／南韓總統尹錫悅宣布戒嚴　白宮回應了

南韓國會爆衝突　多架直升機首爾空中警戒

快訊／南韓總統凌晨宣布解除戒嚴　已下令撤回軍隊

更多熱門

相關新聞

尹錫悅最短命戒嚴令　外交部提醒旅韓國人：避免參與當地示威活動

尹錫悅最短命戒嚴令　外交部提醒旅韓國人：避免參與當地示威活動

韓國戒嚴昨（3日）宣布戒嚴，雖在兩小時後快速解嚴，仍引起國際譁然，外交部今（4日）表示，隨時採取相應的外交作為及措施，以維護旅韓國人人身安全，提醒國人，避免參與當地政治性結社、集會及示威活動，且避免靠近相關區域，並提醒尚在韓國旅行國人注意自身安全。

戒嚴之亂！韓前美女主播「出手搶步槍」對峙畫面曝

戒嚴之亂！韓前美女主播「出手搶步槍」對峙畫面曝

嘆蔣經國解嚴一事　凌濤：賴又想戒嚴了

嘆蔣經國解嚴一事　凌濤：賴又想戒嚴了

南韓執政黨國民力量：將要求總統尹錫悅退黨

南韓執政黨國民力量：將要求總統尹錫悅退黨

尹錫悅「上午行程全取消」！

尹錫悅「上午行程全取消」！

關鍵字：

日韓要聞南韓尹錫悅戒嚴彈劾共同民主黨國會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕議員

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

最短命戒嚴！　南韓總統解釋初衷：我是為了拯救國家

快訊／南韓國防部官員：維持戒嚴令

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

台團遇南韓戒嚴　遊客親曝仁川街頭情況

韓4日正常上班課　證券交易所7:30公布

快訊／南韓總統凌晨宣布解嚴　美國4個字回應

房仲輔導新人到床上！狂性愛90次被抓包

台中師生當庭和解　家長隔月檢舉老師

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！

南韓國防部長建議尹錫悅戒嚴　現役軍人「一律延後退伍」

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」

更多

最夯影音

更多

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面