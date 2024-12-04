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南韓戒嚴　美國國務院：尹錫悅未事先通知

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，國會190票全體通過解除戒嚴。（圖／路透）

▲南韓國會190票全體通過解除戒嚴。（圖／路透）

文／中央社

南韓總統尹錫悅今天無預警宣布緊急戒嚴，國會又全票通過解除。美國國務院今天中午對此表示，「我們並未提前獲知尹總統的公告」。美國高度關注事態發展，也與南韓保持密切聯繫。

尹錫悅當地時間3日晚間宣布戒嚴，戒嚴軍也在凌晨零時後破窗進入國會大廳，封鎖出入口，與試圖抵抗的議員幕僚發生衝突。但在戒嚴軍進入國會大廳不久後，已經在場內的190名國會議員便完成投票，全員通過解除緊急戒嚴。

美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）上午對此表示深感關切，他表示美國總統、國家安全顧問以及國務卿已經接獲事態簡報，也不斷對局勢的發展進行評估。

「我要強調的是，我們與南韓的聯盟堅如磐石，我們會在這個不確定的時刻堅定支持南韓。我也想強調，我們高度期盼任何政治爭端都能按照法治和平解決」。

美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）下午舉行記者會時，除了重申康貝爾的發言外，也提到未事先獲得南韓政府的通知。

對於美國是否希望尹錫悅及軍方尊重國會解除緊急戒嚴的投票結果，巴特爾重申，盼事件能夠以和平且符合法治的方式解決。美國現在盡可能地蒐集資訊，持續關切現場情況。

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