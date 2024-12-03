吳沛憶挺台大生抗議　砲轟馬英九「還在當台灣隊的拖油瓶」

▲台大學生自發性組織抗議。（圖／經民連提供）

記者皮心瑀／台北報導

馬英九基金會邀請40名陸生訪台，當中一名女學生稱對「中國台北隊」獲得世界冠軍表示祝賀，引來爭議，而訪問團3日前往台灣大學社科院參訪，遇到台大濁水溪社學生高喊「台大學生愛自由，中國同學來交流」、「這裡不是中國台北」迎賓。對此，民進黨立委吳沛憶大讚抗議的學弟妹太帥了，並砲轟前總統馬英九，「到現在還在當台灣隊的拖油瓶。」

吳沛憶表示，今天台大濁水溪社的學弟妹們，送給中生一份民主特產，和中國不一樣，台灣年輕人要抗議不用舉白紙，因為台灣是「民主上勇」的國家。中國學生用「中國台北」稱呼台灣，不管無知或者挑釁，都不會被台灣人認同，只是可笑。但更可悲的是馬英九基金會執行長蕭旭岑，竟跟中國一起矮化台灣說，「中華民國台灣，就是中國台灣。」這是喪權辱國。

吳沛憶指出，當全台灣人因台灣的名字被世界看見而感動時，當各國國會紛紛通過「聯合國 2758 號決議不涉台」挺台灣時，馬英九還在堅稱「中國台灣」，台灣不幸曾有國際知名笨蛋前總統，到現在還在當台灣隊的拖油瓶，「我要跟馬英九說，這麼想當中國台灣人，請滾去中國。無法與時俱進的政治人物，就該當成垃圾掃進歷史的塵埃。」

吳沛憶回憶，2008年她是台大濁水溪社的學生，她永遠不會原諒馬英九，為了討好中國特使陳雲林，下令在台灣的土地上搶走、折斷學生手中的中華民國國旗、雪山獅子旗。台大濁水溪社宗旨是意識本土、關照社會，「同學你們今天太帥了，很榮幸曾經身為濁社的一員！」