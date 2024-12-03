驅逐3中國外交人員　立陶宛外委會揭原因：身分認證「早已過期」

▲ 立陶宛駐北京大使館。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者游堯茹維爾紐斯2日專電

立陶宛日前宣布驅逐3名中國外交人員，要求他們一週內離境，此舉引發中國不滿。立陶宛國會外交委員會主席莫圖扎斯今天表示，這些外交人員的身分認證早已過期，驅逐是立陶宛方不得不的決定。

立陶宛外交部11月29日發布新聞稿，宣布中國駐立陶宛代辦處的3名外交人員為「不受歡迎人士」（persona non grata），要求他們一週內離境，但未闡明確切事由。

中國外交部發言人昨天下午回應，立陶宛外交部在毫無理由下，將中國駐立代辦處有關外交人員列為「不受歡迎的人」，要求限期離境。中方對此「粗暴挑釁行徑」表示強烈譴責和堅決反對，可能採取反制措施。

立陶宛新任國會外交事務委員會主席莫圖扎斯（Remigijus Motuzas）昨天晚間出面回應，這些外交官被驅逐出立陶宛，是因為他們未能完成身分認證手續。

莫圖扎斯告訴立陶宛艾塔新聞社（ELTA），「立陶宛方已經非常寬容，因為他們的認證早在今年年初就已經到期。中國外交部通過各種方式要求延長認證期限，但他們要求的形式是延長為臨時事務辦公室，根據『維也納外交關係公約』（Vienna Convention on Diplomatic Relations），這樣的形式並不存在。因此，我們別無選擇。」

莫圖扎斯強調，「這原本是雙邊外交關係正常化的機會，但並非立陶宛單方面中斷這些關係，也不是立陶宛採取了任何制裁措施。這一切決定權在於中國。」

與莫圖扎斯同屬社會民主黨的立陶宛候任總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas），在10月國會勝選後曾表示，新政府將尋求與中國恢復正常外交關係，包括再次互派駐地大使，中國外交部則回應已注意到立陶宛的表態。

但莫圖扎斯認為，目前看不到立陶宛與中國的外交關係能在近期正常化的跡象。他指出：「與這麼大的國家沒有外交關係是不正常的，但現在球在中國那邊。然而，從最近的聲明來看，中國目前並不希望緩和關係或解決問題。」

立陶宛總統府對此事尚未做出評論。（編輯：韋樞）