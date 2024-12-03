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嘲諷獵人許悅又翻車！團購冷處理「自己問官方」粉絲怒：被當韭菜

▲▼ 。（圖／翻攝自許悅IG）

▲網友抱怨許悅不處理團購事務。（圖／翻攝自許悅IG）

記者施怡妏／綜合報導

網美許悅日前開箱麥當勞與人氣動漫《獵人》合作推出的全套卡包，不過卻因失言而炎上，並用戲謔口氣嘲弄粉絲，事後雖然道歉，但多數網友不買單，如今又有粉絲指出，跟許悅團購商品，等了很久都沒收到貨，反映後卻得到「去問官方客服」，賺粉絲錢衝業績，事後完全不負責任，讓大批粉絲超傻眼。

有網友在Dcard發文，因為團購一直沒出貨，粉絲在LINE群上反映，許悅卻沒有正面回應，要大家自己去問官方客服，「她從11/25開始，都完全沒有要出來負責的意思欸」。

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底下有網友貼出群組對話紀錄，「享受粉絲帶給你的流量及金錢的同時，也該擔起應負的責任，比如我們的信任及辛苦賺來的錢」、「明顯感覺是顧著衝業績，然後事後完全不負責任，那我們粉絲是怎樣」、「希望悅以後開團可以主動幫我們跟廠商追進度，而不是直接丟官方客服請我們自己去問，這樣讓人感受差勁」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼粉絲留言。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

粉絲感到失望，「直到發生獵人事件都還是粉絲，但現在看到許悅收了大家那麼多錢，還在IG炫耀團購業績第一，結果發生問題只會叫大家去問官方，都不主動追進度、爭取折單之類的…直到那麼多人炸開才願意處理，真的會讓喜歡你的人覺得自己很像小丑，超級敗好感」。

粉絲希望許悅可以積極處理，「因為受害者開始一一發聲，所以才跳出來滅火，但不是道歉+哭哭表情符號就代表解決事情耶，為什麼要我們自己去追進度？感受真的超差，如果是販售方有缺貨問題，不是應該『第一時間』主動告知嗎？商品逾期那麼久真的很誇張。到底為什麼要無限上綱體諒他們啊，反過來說，我們的權益就理當平白被忽視嗎？」

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