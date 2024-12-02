「喪屍煙彈」毒駕害警殉職首例　肇事者被起訴...最重判無期！

▲黃國維（中）涉吸食「喪屍煙彈」等毒品後，開車高速撞死執勤警員。（圖／記者戴上容攝）

記者黃哲民／新北報導

新北市三重警分局警員黃瑋震今年（2024年）7月凌晨搭警車巡邏，遭吸食「喪屍煙彈」等毒品的男子黃國維駕車高速逆撞身亡，成為官警執勤遭遇此種毒駕殉職首例，也促成「喪屍煙彈」主成分依托咪酯被列為第二級毒品，新北地檢署日前偵結，起訴黃國維涉犯妨害公眾往來安全致人於死等罪嫌，最重可判無期徒刑。

起訴指出，現年26歲的黃國維今年7月12日下午3點起，陸續吸食第三級毒品愷他命，以及摻有愷他命、第四級毒品2-(2)氯苯基-2-經基環己酮（愷他命原料之一）、當時尚未列為第三級毒品管制的動物麻醉用藥異丙帕酯、人體麻醉用藥依托咪酯的電子煙彈，翌日（13日）凌晨0點多駕駛賓士車搭載1名朋友出門。

黃國維途中因毒品藥效發作，屢次高速蛇行、闖紅燈、任意左右轉，凌晨1點多，黃國維飆駛到新北市三重區正義北路與龍門路口，高速逆向迎面撞擊1輛停等紅燈的警備車，警車瞬間向後推撞1輛多元計程車，2車彈開後，黃國維再撞上多元計程車。

▲挨撞警車幾乎全毀，坐在副駕駛座的警員黃瑋震傷重不治。（圖／記者戴上容翻攝）

挨撞警車一路退到民宅騎樓才停住，駕車的周姓警員腦震盪，與彭姓運將、黃國維車上乘客各有多處擦挫傷，3人幸無生命危險，但坐在警車副駕駛座的28歲警員黃瑋震，全身多處骨折導致創傷性血胸，送醫不治，殉職雖獲頒楷模獎章及棺木覆蓋國旗、警旗等哀榮，但身後留下遺孀與1名4歲幼子。

肇事的黃國維僅受輕傷，被帶回警局偵辦，辯稱疲勞駕駛闖禍，還精神不濟直接呼呼大睡，警方查出他有毒品前科，驗出他事發前96小時內另曾施用第二級毒品安非他命，黃國維坦承開車前，吸食的電子煙彈含有俗稱「喪屍毒」、「太空油」的依托咪酯。

▲黃瑋震的告別式上，警方為棺木覆蓋警旗。（圖／記者陳以昇攝）

黃國維是警方列管治安人口、前科累累，今年4月13日在新北市五股區台64線高架道上，涉持刀追逐蔡姓妻子追問是否外遇，蔡女跳下高架橋慘死，黃國維被依過失致死罪嫌移送新北檢、訊後交保5萬元。

黃國維接著於今年6月18日當街持刀談判，被警員逮捕依《社會秩序維護法》送辦，又於隔月（7月）7日深夜10點多，在三重區中寮街菜寮公園附近，持1把開山刀當街揮舞，被警員循線在重陽路與三陽路口攔截圍捕。

黃國維本案經檢方複訊後聲押獲准至今，檢方日前偵結，依《刑法》第185條以他法致生道路往來之危險並致人於死、同法第185條之3毒駕致人於死等罪嫌起訴黃國維，將由新北地院選任國民法官參審，檢方因此未具體求刑，但第185條之罪法定可判無期徒刑或7年以上徒刑。

本案為警員執勤遭嫌犯吸食依托咪酯毒駕而殉職首例，行政院今年8月將依托咪酯提升為第三級毒品，今年9月底，新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫，深夜盤查開車的女子陳嘉瑩，遭陳女高速拖撞身亡，陳女落網坦承吸食喪屍煙彈等毒品怕被抓。

接連2位官警因此殞落，行政院於上月（11月）再將依托咪酯提升為第二級毒品，《毒品危害防制條例》規定，製造、運輸、販賣第二級毒品，可處無期徒刑或10年以上徒刑，意圖販賣而持有，可處5年以上徒刑，轉讓可判6月以上、5年以下徒刑，吸食者可判3年以下徒刑。