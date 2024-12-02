　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「喪屍煙彈」毒駕害警殉職首例　肇事者被起訴...最重判無期！

▲▼ 三重25歲黃姓男子駕駛賓士逆向撞死警察黃瑋震。（圖／記者戴上容攝）

▲黃國維（中）涉吸食「喪屍煙彈」等毒品後，開車高速撞死執勤警員。（圖／記者戴上容攝）

記者黃哲民／新北報導

新北市三重警分局警員黃瑋震今年（2024年）7月凌晨搭警車巡邏，遭吸食「喪屍煙彈」等毒品的男子黃國維駕車高速逆撞身亡，成為官警執勤遭遇此種毒駕殉職首例，也促成「喪屍煙彈」主成分依托咪酯被列為第二級毒品，新北地檢署日前偵結，起訴黃國維涉犯妨害公眾往來安全致人於死等罪嫌，最重可判無期徒刑。

起訴指出，現年26歲的黃國維今年7月12日下午3點起，陸續吸食第三級毒品愷他命，以及摻有愷他命、第四級毒品2-(2)氯苯基-2-經基環己酮（愷他命原料之一）、當時尚未列為第三級毒品管制的動物麻醉用藥異丙帕酯、人體麻醉用藥依托咪酯的電子煙彈，翌日（13日）凌晨0點多駕駛賓士車搭載1名朋友出門。

黃國維途中因毒品藥效發作，屢次高速蛇行、闖紅燈、任意左右轉，凌晨1點多，黃國維飆駛到新北市三重區正義北路與龍門路口，高速逆向迎面撞擊1輛停等紅燈的警備車，警車瞬間向後推撞1輛多元計程車，2車彈開後，黃國維再撞上多元計程車。

▲▼ 三重警黃瑋震遭黃姓男子開賓士逆向撞死。（圖／記者戴上容翻攝）

▲挨撞警車幾乎全毀，坐在副駕駛座的警員黃瑋震傷重不治。（圖／記者戴上容翻攝）

挨撞警車一路退到民宅騎樓才停住，駕車的周姓警員腦震盪，與彭姓運將、黃國維車上乘客各有多處擦挫傷，3人幸無生命危險，但坐在警車副駕駛座的28歲警員黃瑋震，全身多處骨折導致創傷性血胸，送醫不治，殉職雖獲頒楷模獎章及棺木覆蓋國旗、警旗等哀榮，但身後留下遺孀與1名4歲幼子。

肇事的黃國維僅受輕傷，被帶回警局偵辦，辯稱疲勞駕駛闖禍，還精神不濟直接呼呼大睡，警方查出他有毒品前科，驗出他事發前96小時內另曾施用第二級毒品安非他命，黃國維坦承開車前，吸食的電子煙彈含有俗稱「喪屍毒」、「太空油」的依托咪酯。

▲▼三重警黃瑋震告別式 。（圖／記者陳以昇攝）

▲黃瑋震的告別式上，警方為棺木覆蓋警旗。（圖／記者陳以昇攝）

黃國維是警方列管治安人口、前科累累，今年4月13日在新北市五股區台64線高架道上，涉持刀追逐蔡姓妻子追問是否外遇，蔡女跳下高架橋慘死，黃國維被依過失致死罪嫌移送新北檢、訊後交保5萬元。

黃國維接著於今年6月18日當街持刀談判，被警員逮捕依《社會秩序維護法》送辦，又於隔月（7月）7日深夜10點多，在三重區中寮街菜寮公園附近，持1把開山刀當街揮舞，被警員循線在重陽路與三陽路口攔截圍捕。

黃國維本案經檢方複訊後聲押獲准至今，檢方日前偵結，依《刑法》第185條以他法致生道路往來之危險並致人於死、同法第185條之3毒駕致人於死等罪嫌起訴黃國維，將由新北地院選任國民法官參審，檢方因此未具體求刑，但第185條之罪法定可判無期徒刑或7年以上徒刑。

本案為警員執勤遭嫌犯吸食依托咪酯毒駕而殉職首例，行政院今年8月將依托咪酯提升為第三級毒品，今年9月底，新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫，深夜盤查開車的女子陳嘉瑩，遭陳女高速拖撞身亡，陳女落網坦承吸食喪屍煙彈等毒品怕被抓。

接連2位官警因此殞落，行政院於上月（11月）再將依托咪酯提升為第二級毒品，《毒品危害防制條例》規定，製造、運輸、販賣第二級毒品，可處無期徒刑或10年以上徒刑，意圖販賣而持有，可處5年以上徒刑，轉讓可判6月以上、5年以下徒刑，吸食者可判3年以下徒刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
黃子韜、徐藝洋結婚領證了！
好天氣沒了！明起雨灌北台灣「3地警戒」
快訊／新北「唯一二輪戲院」再傳熄燈
遭黑道硬塞10萬塊！周思齊揭「假球案」內幕
女護專生探視臥病阿嬤　半路遇死劫奪命畫面曝
北市3路段明日管制！範圍曝光
快訊／檢察長大調動！24名入圍名單出爐
社區普渡變全武行　兩婦互嗆「破X」大打出手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

奪命畫面曝！打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

快訊／檢察長大調動！24名入圍名單出爐　「2關卡」決定人選

護健保不要稅、反廢死遊行12／3凱道登場　北市警公布管制路段

林志玲老爸收藏大公開！大方拍賣募「志玲姊姊」弱勢童教育費

快訊／不服京華城土地遭扣押！鼎越「2度抗告成功」發回更裁

社區普渡變2女格鬥！互嗆「嫁不出去、老公跟人跑」　雙雙起訴

快訊／新北貨梯變奪命大怒神　直墜1F...1人失去心跳送醫不治

雲林19歲女大生失聯...遺體北港溪尋獲　7天內疑3人墜溪亡

驚險畫面！女駕駛進站誤踩油門　加油員挨撞瞬間痛到跪倒在地

「喪屍煙彈」毒駕害警殉職首例　肇事者被起訴...最重判無期！

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

姐要帶散步黑狗定格不敢動　聽爸喊「過來」牠秒衝出門

張景嵐自爆「已知結婚生子時間點」　認愛陳銳近2年「約會都在聊工作」

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

老婆車上播放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：我該送她去台灣嗎

SUHO「講錯少時歌名」隊友氣瘋　KEY看SHINee歌被誤答超阿雜

奪命畫面曝！打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

快訊／檢察長大調動！24名入圍名單出爐　「2關卡」決定人選

護健保不要稅、反廢死遊行12／3凱道登場　北市警公布管制路段

林志玲老爸收藏大公開！大方拍賣募「志玲姊姊」弱勢童教育費

快訊／不服京華城土地遭扣押！鼎越「2度抗告成功」發回更裁

社區普渡變2女格鬥！互嗆「嫁不出去、老公跟人跑」　雙雙起訴

快訊／新北貨梯變奪命大怒神　直墜1F...1人失去心跳送醫不治

雲林19歲女大生失聯...遺體北港溪尋獲　7天內疑3人墜溪亡

驚險畫面！女駕駛進站誤踩油門　加油員挨撞瞬間痛到跪倒在地

「喪屍煙彈」毒駕害警殉職首例　肇事者被起訴...最重判無期！

狂！「競技疊杯亞錦賽」台灣奪48金　13歲少女手速刷新世界紀錄

黃子韜、徐藝洋結婚領證了！　曬登記照樂喊：目標已達成

尿出「3種尿」是警訊！醫：喝很多水都沒用快就醫

不只陳傑憲是摩羯座！周杰倫、李李仁　3男星也是寵妻魔人代表

旅客注意！荷蘭12／9起實施境管　跨越德、比需查驗護照

快訊／新北「唯一二輪戲院」再傳熄燈　在地人：好不容易熬過疫情

奪命畫面曝！打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

Uber Eats請吃詹記火鍋！1人中獎10人同行　還送免費鴨血、豆腐

新竹薇閣經營17年「宣布熄燈」！最後營業時間曝　網嘆：感謝照顧

ETtoday「死刑」專題入圍曾虛白新聞獎　評審：給我們很多具體資訊

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

即／台中LaLaport女員工突昏倒！送醫搶救不治

即／周董粉絲注意！士檢創首例將「扣押黃牛票」原價販售

即／進校園帶走小六生　台中2警申誡所長調職

高醫名師爆性騷　「打死我也不敢再跟這學生接觸」

即／周玉蔻又出事！爆黃國昌硬上女學生　判刑3月

台中小六生遭警帶走　老師到派出所又撤告

小六兒在校園被警察帶走　家長心痛還原過程

基隆八斗子夜市雞排攤1員工遭砍送醫

「別逼我從高醫跳下來」　女學生遭性騷收到掛號又怒了

國小師生衝突全進派出所　老師曝撤告理由

高醫名師邀女學生同房　「跟我擠一間」私訊曝

即／18歲女護生深夜打工下班遭撞噴　傷重不治

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

即／雲林台78線自撞車禍　男駕駛頭顱破裂死亡

更多熱門

相關新聞

派出所長遭喪屍撞死殉職　新北警抓到幕後藥頭

派出所長遭喪屍撞死殉職　新北警抓到幕後藥頭

今天公祭明日絕不忘記！新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫，日前深夜執行巡邏勤務，遭一名毒駕的女毒蟲拖行不幸殉職，土城警方化悲憤為力量，報請新北地檢署向上溯源，前往新北三峽逮捕提供毒煙彈的男子，順利查獲毒煙彈、依托咪酯補充液、吸食工具等，並依毒品罪移送新北地檢署偵辦。

市價27億喪屍毒品現形　可製成135萬顆煙彈

市價27億喪屍毒品現形　可製成135萬顆煙彈

「喪屍煙彈」恐進校園　嘉議員籲加強宣導

「喪屍煙彈」恐進校園　嘉議員籲加強宣導

義消騎車被撞死慘死　無照毒駕男判囚6年半定讞

義消騎車被撞死慘死　無照毒駕男判囚6年半定讞

防堵喪屍煙彈入侵校園　新北採購千枚試劑「判讀只需5分鐘」

防堵喪屍煙彈入侵校園　新北採購千枚試劑「判讀只需5分鐘」

關鍵字：

依托咪酯喪屍煙彈公共危險毒駕致死殉職

讀者迴響

熱門新聞

台中驚傳警察進學校帶走國小生　盧秀燕怒了

藍委吳宗憲酸「蔡其昌蹭棒球」！中職6球團列5貢獻打臉

電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美

「屏東碧昂絲」超火辣！露事業線幫客理髮

即／台中LaLaport女員工突昏倒！送醫搶救不治

即／周董粉絲注意！士檢創首例將「扣押黃牛票」原價販售

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

王柏傑、謝欣穎被傳已分手！經紀人回應

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」

女兒出道！　AV女優引退了　

即／進校園帶走小六生　台中2警申誡所長調職

她肚子痛！癌細胞「全在腹壁上」　醫：70%已第4期

預售交屋亂象！　從漏夜排隊搶房變急拋售

江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG

B群「最佳服用時機」成分是關鍵！她點名1種不要睡前吃

更多

最夯影音

更多

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面