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周玉蔻接連被判刑　486曝內幕「給錢就說你好話」：我太懂她了

▲▼媒體人周玉蔻被控報導影射東元電機前董事長邱純枝《小三奪權》、涉犯加重誹謗罪嫌，25日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲媒體人周玉蔻。（圖，下同／記者黃哲民攝）

記者施怡妏／綜合報導

媒體人周玉蔻因涉誣指前中國小姐張淑娟有緋聞，遭判刑1年6個月，並限制出境、出海，在桃園機場被攔下才知道此事，知名團購電商老闆486先生（陳延昶）就透露，周玉蔻其實不是台灣派，「你給錢她就說你好話。這個人我太懂了」。

486先生在臉書發文，「叩叩姐並不是台灣派，你給錢她就說你好話，懂沒！」對此，有網友留言，「反正任何公眾人物的言行都要時時刻刻檢視就對了」，486先生則回應「其他人我不知道，但是這個人我對他太知道太懂了」。

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貼文曝光，網友紛紛表示，「她也是變色龍一隻而已」、「其實明眼人都知道，現在只是因為潮流在台灣這邊」、「她是永遠的當權派」、「退追他很久了」、「很早就看出來了！對她一直是持保留態度、靜靜地觀察，路遙知馬力，日久見人心」、「很符合我對她的印象，張淑娟那案子真的很瞎」、「終於有人敢大聲說出真話！」

▲▼周玉蔻因報導東元電機黃茂雄、黃育仁爭奪經營權，被東元電機董事長邱純枝指控涉嫌加重誹謗，周玉蔻12日到台北地院出庭後，批檢方羅織罪名、入人於罪。（圖／記者黃哲民攝）

據了解，名嘴周玉蔻、蔡玉真因涉誹謗前中國小姐張淑娟是「晶華緋聞案」女主角，日前一審被台北地院依《個人資料保護法》各判刑1年6月，可上訴，北院合議庭並依《刑事訴訟法》逕行限制2人出境、出海，

此外，去年6月周玉蔻在柯文哲與館長直播隔天，於個人臉書PO文指稱「對了，黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？（嚇死人）」等語。

求償案一審法官認為周玉蔻用來辯解的媒體報導，是在批判黃國昌當年擔任大學教職時疑與女學生「師生戀」，跟「硬上女學生」明顯有別，黃當年也公開否認任教期間與女學生戀愛，周的評論未達「已進行周密嚴謹查證」的要求，判周賠償30萬元並刪除貼文。黃國昌另提本件刑事告訴，指控周玉蔻涉嫌加重誹謗。

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