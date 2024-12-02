「卡娜赫拉鳳梨酥」詢問度爆表　高鐵線上購限時7天開賣

▲台灣高鐵攜手百年餅店，推限定版卡娜赫拉的小動物聯名鳳梨酥，送禮自用兩相宜。（圖／台灣高鐵提供）

記者蔡亞樺／台北報導

時近歲末，民眾多有送禮需求，台灣高鐵公司今宣布，「T-Shopping高鐵線上購」即日起至明年1月10日，推出全站購物單筆滿888元即享免運費的優惠，並推出限定版「卡娜赫拉的小動物聯名鳳梨酥」，另今起限定開賣「百二歲聯名良辰雙享禮盒組」，購買還限量加贈標準車廂免費乘車兌換券1張。

高鐵公司表示，未開賣詢問度就爆表的「卡娜赫拉的小動物聯名鳳梨酥」，是台灣高鐵與百年漢餅品牌「舊振南餅店」聯名推出的鳳梨酥，外盒作為可愛的小物收納盒，還附送「卡娜赫拉的小動物立卡」，自由剪裁為小書籤或尺規，即起至12月8日，開放旅客在T-Shopping預購「四入樂享盒四盒組」，優惠價888元。

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▲台灣高鐵攜手百年餅店，推限定版卡娜赫拉的小動物聯名鳳梨酥。（圖／台灣高鐵提供）

同時，限定開賣「T-Shopping x百二歲聯名良辰雙享禮盒組」，與台灣在地茶品牌百二歲聯名，嚴選來自南投鹿谷鄉的蜜香烏龍茶，再搭配2款濃濃茶香內餡的法式薄餅，每組優惠價2000元，限量加贈高鐵標準車廂免費乘車兌換券1張。

「T-Shopping 高鐵線上購」是高鐵TGo會員專屬的購物平台，包括美食伴手禮、咖啡、茗茶及高質感禮品等。高鐵公司表示，TGo會員消費還可使用點數折抵訂單金額，輕鬆把點數換成消費者喜愛的商品。