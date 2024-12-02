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大陸 大陸焦點 特派現場

陸多地新能源加油站現亂象！　加危化品每升便宜近10元

▲湖北襄陽部分標榜新能源加注站的油品被驗出其實是劣質柴油。（圖／翻攝極目新聞）

▲湖北襄陽部分標榜新能源加注站的油品被驗出其實是劣質柴油。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸一座座標榜新能源的加油站如雨後春筍般出現各地重要道路附近，從招牌和電子螢幕上可以發現，油價在每升6元人民幣（約27元新台幣）以下，卻未標示加何種油，複合型非糧生物質燃料、液蠟醇醚等讓人眼花撩亂的名稱，也讓外界對其成分感到好奇和憂慮。

《極目新聞》報導，有讀者爆料，襄陽一些新能源加注站賣的其實是危化品，主要是為了繞開成品油監管和經營資質問題。

根據實地訪查結果顯示，襄陽宜城市中融能源板橋三農服務站內的加油機上貼著，中融複合型非糧生物質燃料標識，價格為5.88元（人民幣）/升。經詢問工作人員油品，工作人員回應稱，是柴油。

另一間位於棗陽市中興大道物流園旁的中融能源棗陽惠灣加注站邊上，停滿一輛輛大貨車，而其標榜的便是「新能源燃料」，價格比柴油便宜1至2元人民幣，也就是便宜近10元新台幣。而工作人員回覆的油品就是柴油，只是柴油不好辦證，還可以不用交稅。

還有一間涅康新能源加注站，加油機上印有「液蠟醇醚專用燃料」，標榜著「環保新能源」。詢問工作人員「液蠟醇醚」的成份，工作人員解釋道，「就是柴油，貨車能用。」

據了解，湖北襄陽一帶類似的新能源加注站至少有10間，燃料每升均價不超過6元（人民幣，下同），叫大陸官方規定的柴油價格便宜近2元。

根據上述三家加注站油品的《危險特性分類鑒別報告》顯示，含有單環芳烴、多環芳烴、不飽和烷烴、多環烷烴化合物。鑒定結論為，屬於《危險化學品目錄》（2015版）列明的化學品，為第3類危險物質，是易燃液體，有毒性，對人體有危害，對水生環境、水生物毒性極大且具有長期持續影響。

武漢紡織大學教授夏明桂表示，從檢測結果來看，送檢的3個油樣為重質柴油，「通俗地講，就是不達標的半成品柴油。」

湖北省成品油流通協會副秘書長張亮平強調，「隱性汽柴油」往往藉由各種方式規避監管，以偷逃成品油消費稅，「有的煉廠生產出的汽柴油產品以其他化工產品的名目銷售，還有一些油品出廠後不達標，最後以組分的形式賣給調油商，經過各種加工後，以新能源名義或其他形式流入市場，坑害消費者的同時，又存在極大安全隱患。」
 

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