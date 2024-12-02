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一個月補貼5000元！她幫「小姑一家三口」煮晚餐　卻被嫌吃這麼差

▲▼年夜飯,圍爐,過年,親戚,團圓,年菜,海鮮,鴨肉,雞肉,吃飯,聚餐,家族。（示意圖／記者鄺郁庭攝） 

▲原PO常常回家煮晚餐。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「我不想拿一點點錢還被控制、被質疑！」一名女網友發文表示，她目前和公婆同住，因為工作時間自由，所以常常會回家煮晚餐，然而，公婆卻常叫小姑一家三口回家吃飯。本來其實都好好的，開銷也沒多很多，但是小姑忽然拿了5000元，說要補貼她，而自此之後，「竟然開始嫌棄菜色不好」，讓她決定以後再也不下廚。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她和公婆同住，也很幸運自己遇到的是好公婆，不只好相處，也都吃比較簡單。由於她和先生有開小公司，時間很自由，所以她常常回家煮晚餐，「只要我有回來煮飯，公婆就會叫小姑一家三口回來吃飯」。

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原PO透露，因為她和公婆相處得不錯，所以心想也無所謂，反正沒有多花很多錢。不過，「三個月前吧，小姑突然覺得不好意思，主動跟我說以後都貼補我每個月5000元的菜錢，我說不用，她也說這樣她會不好意思，叫我要收下」。

豈料原PO收下後，小姑便開始嫌棄菜色不好，說自己每個月都有給錢，為什麼吃這麼差？對此，原PO也傻眼，「每個月只給5000元，一個禮拜至少回來吃四天，說得好像給5萬一樣」，於是她也直接不客氣的說，她以後不會再煮了，不想要拿一點點錢卻要被控制、被質疑，「我想煮就煮，不想煮就不煮」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有出錢就能有意見的意思，真有臉」、「真夠敢的，花錢把嫂子當傭人」、「貼她6000改成一家大小去她家吃」、「5000吃16天還帶全家吃很省了好嗎？好意思」、「以前我娘家大嫂一天補貼我200元，除了她兒子早餐跟午餐還有她們一家的晚餐」、「5000不收，也不用煮她一家的份」。

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