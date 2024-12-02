陌生女闖庭院「脫褲拉屎」！淡水婦出門踩到險滑倒　網笑：快買樂透

▲監視器拍下陌生女「脫褲拉屎」。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市淡水區一名婦人日前早上準備外出時，不慎在家門口附近踩到大便，險些滑倒。追查監視器才發現，前晚竟有名陌生女子不知何故闖入庭院，在監視器鏡頭下大方「脫褲拉屎」，讓婦人有夠傻眼。轄區警方則表示，若獲報後可依《廢棄物清理法》函請環保局裁罰，最高罰鍰可達6000元。

據《三立新聞網》報導，新北市淡水區一名婦人日前早上準備外出時，不慎在家門口附近踩到大便，險些滑倒。她檢查家中監視器，發現竟是一名陌生女子前晚不知何故闖入她家庭院，在監視器鏡頭下大方「脫褲拉屎」。

婦人傻眼之餘，讓兒子上網將畫面曝光，希望該女能現身收拾自己造成的殘局。網友也紛紛譴責該名女子缺乏公德心。不過也有網友開玩笑表示，出門踩到黃金，推薦婦人可以去買樂透，讓她哭笑不得。

針對此事件，轄區警方則表示目前尚未接獲民眾報案。若獲報後，將調閱監視器釐清該名女子身份，後續將依廢棄物清理法函請環保局裁罰，最高恐遭罰6000元罰鍰。

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