許淑華質疑狼師未即刻停職　林奕華反批政治操作：不懂法律用語

▲台北市政府大門。（圖／記者楊惠琪攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市「平安新村教保服務中心」爆發幼兒園教師虐童、猥褻案，估受害幼童達25人，3名涉案教保員已遭停職與重罰。民進黨台北市議員許淑華質疑，教育局在8月僅對狼師採取停職處分，9月狼師被檢方羈押，11月2日狼師被起訴，蔣市府卻等到11月21日才正式開罰停聘，並於11月28日才公告狼師姓名。對此，台北市副市長林奕華說，市府已在第一時間積極展開調查和處置，全力守護幼兒及家長。然而，對於部分人士將此事轉為政治操作，恐造成二次傷害，深感遺憾。

許淑華質疑，台北市長蔣萬安曾在2024年7月22日公開表示，未來一旦接獲幼兒性平事件通報，「即刻停職、停聘、停止契約，並啟動行政調查」。按照蔣萬安的宣示，台北市教育局應該在8月接獲通報時，就要將狼師「即刻停職、停聘並公告相關資訊，再啟動行政調查」，但教育局長到卻仍在停「職」與停「聘」之間玩文字遊戲，混淆大眾視聽。

許淑華表示，停職不等於停聘，按照法規，停「聘」才會有公告，才能讓家長以及社會大眾知悉發生什麼事，以及事態的嚴重性。毛畯珅閃避監視器的手法仍歷歷在目，整整三個月，教育局所謂的緊急應變小組到底做了些什麼保護孩子的措施？回顧整起事件的處理過程，教育局長一直在打臉蔣萬安保護幼兒的宣示，還一直玩文字遊戲，並在社群網站帶風向說議員造謠。

林奕華則說，事發第一時間，市府便成立府級跨局處小組，先開群組後，隔天立即召開應變小組會議，並立即要求停職該教保員。一開始接獲通報，當天她和府級與教育局、社會局、警察局即刻成立跨局處應變小組並組工作群；隔日即召開跨局處應變小組會議，讓該名教保員即刻停職並不准入園；2天後社會局亦同步全面防堵。

林奕華指出，停職和停聘都是第一時間保護孩子的做法，只是在法律上，「教保員用停職」，「教師用停聘」，重點是讓該名教保員不能在這家教保中心或其他教育場域出現。議員多次修改臉書文字為「停聘」、「停職」，但議員除了不懂法律用語，還不了解的是，此案經過認定委員會決議，該名教保員已經是終身不得聘任。

另外，面對議員質疑市府未立刻終止委託要拖到明年二月，林奕華也反駁，教育局早在議員質疑前，11月20日就已發文要求國防部一個月內完成終止委託。教育局在當天已發文要求國防部在一個月內終止委託，是國防部認為他們來不及，希望延長至明年二月，但教育局並未同意，同為中央執政黨，希望議員可以趕緊要求國防部加快腳步，而非錯指市府。