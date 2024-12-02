上櫃半導體董座　怒告特斯拉

▲家登精密董事長邱銘乾夫婦控訴，他們向特斯拉購買model 3頂規車，卻發生車輛暴衝事故。（翻攝邱銘乾臉書）



圖文／鏡週刊

客戶有台積電、ASML，並吸引英特爾投資的知名半導體載具供應商、上櫃公司家登精密（3680）董事長邱銘乾夫婦向本刊控訴，指他們2年前花費248萬元，購買特斯拉model 3頂規車。結果購車不到半年，某晚，由邱妻駕車前往台北車站旁的京站用餐，當車輛滑行駛入地下停車場，卻在B3進入B4車道轉角處突然暴衝，直接撞上牆壁，安全氣囊全數爆開、車頭嚴重受損，2人也分別受傷。

事發後，邱妻主張，車輛暴衝當下，她根本未踩電門，但車輛卻似「自行偵測」前方無障礙物，突以100%出力彈射方式向前猛衝，讓她與丈夫多處受傷，也飽受驚嚇。夫妻倆找上特斯拉協商，除要求業者詳細釐清產品安全問題，並商討財損、人身賠償事宜。

▲邱銘乾夫婦駕駛的特斯拉在地下停車場車道突然暴衝，導致車頭毀損。（讀者提供）

但特斯拉將車子拖回檢查後堅稱，車輛無任何問題，之所以發生事故，一定是駕駛猛踩油門所致，並提出行車電腦電門紀錄，主張在車禍發生的0.5秒內，系統感應到駕駛踩電門達出力峰值100%，才導致暴衝，因此不可能是系統瑕疵。特斯拉還說，若車主要維修，修理費用報價高達110萬元，更是讓邱銘乾夫婦憤憤不平。

▲▼邱妻手臂遭安全氣囊爆開的高熱灼傷。（讀者提供）

邱銘乾認為，妻子的開車經驗超過30年，上路均小心謹慎，不可能會突然在狹窄的停車場彎道重踩電門，特斯拉的說詞很不合理，唯一的理由是車輛不受控制的暴衝才會發生，於是委任律師提起訴訟。

針對邱銘乾夫婦指控，本刊詢問特斯拉，至截稿前尚無回應。



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