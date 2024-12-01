台灣吸毒情侶「半年打死2孩」登微博熱搜　陸網氣炸：怎麼還放出來

▲台灣情侶吸毒後打死1歲女兒，事隔7個月，男子竟又打死4月大兒子。（示意圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮縣一對情侶34歲陳姓男子、34歲宋姓女子今年4月才將4個月大女兒打死，當時2人雙雙遭法院裁定羈押，不料2人近日期滿獲得釋放後，11月29日又傳出陳男將1個月大兒子虐死。事件曝光後引發社會譁然，甚至罕見地衝上了大陸微博熱搜，引發許多大陸網友討論。

花蓮消防局11月29日晚間接獲通報，一名4月大男嬰在家中突然失去心跳，救護車立刻到場將男嬰送醫，可惜男嬰最終仍回天乏術，然而醫生在治療過程中發現，男嬰身上臉部、左腹部有大面積瘀青，疑似遭虐待致死，立即通報警方處理。陳男事後被法院裁定羈押禁見，全案由檢方持續偵辦中。

▲「台灣情侶吸毒後打死1歲女兒」登微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

事件曝光後引發社會譁然，甚至罕見地衝上了大陸微博熱搜，引發許多大陸網友討論，有大陸網友說，「第一個孩子出事的時候，怎麼沒有被處理，還放出來」、「媽呀，這孩子太可憐了」、「小孩生在這種家庭真的太可憐了」、「這種爸媽真該槍斃，孩子生在這種家庭超可憐，現在也算解脫了，否則難以想像未來的日子」。

陳男與女友宋女均為毒品管制人口，今年4月19日時才涉嫌虐死1歲4個月大的女兒。事發當時，陳男跟宋女正在講電話，陳男卻不滿宋女身旁的女童哭鬧，就教唆宋女兩度大力掌摑，導致女童頭部重創，送醫搶救9天後不治。

全案曝光後，2人雙雙遭羈押禁見，期滿2個月後獲釋，宋女10月中旬再度產下一名男嬰，當時社會處也介入關注，但宋女表示能自行照顧，社工仍提高訪視頻率，未料仍又發生憾事，年幼的小姊弟來不及長大，相繼離世。