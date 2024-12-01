影／粉絲喊「龍隊再打30年！」　馬龍幽默神回：打醬油能打30年！

記者任以芳／綜合報導

大陸奧運冠軍馬龍隨大陸高校師生團訪台，展開為期九天的文化交流之旅。從機場接機到校園訪問，再到文化景點參觀，馬龍所到之處無不掀起一陣陣熱烈的歡迎旋風。近日有粉絲秀出在文大與馬龍交流影片，女粉絲大喊「龍隊！再打30年！」馬龍則哈哈大笑說，「打醬油能打30年！」逗樂現場粉絲哈哈大笑，展現馬龍超親民謙虛作風。

馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所大陸大陸師生來台訪問，包括曾獲奧運6金的桌球名將馬龍、奧運2金的射擊女將楊倩。其中，馬龍所到之處成為大型追星現場，大批台灣粉絲超級熱情迎接，人群中不乏手持乒乓球拍和標語牌的忠實跟隨。

陸生代表團11月29日下午前往陽明山文化大學，馬龍一行人出現時，現場瞬間沸騰起來。不少粉絲紛紛拿出手機拍照留念，包括文大許多台灣學生，以及目前在台就讀的大陸交換生和碩博士學位生，提前卡位看馬龍。

▲陸生團與馬龍、楊倩到文化大學進行體育交流。（圖／記者劉亮亨攝）

有粉絲PO出自己與馬龍爆笑對話，她緊跟在馬龍背後大喊，「龍隊，再打30年！」沒想到馬龍立刻大笑回應，「哈哈！打醬油還能再打30年！」這句話逗得周圍的人哄堂大笑。

其他粉絲繼續大喊，「龍隊打洛杉磯！龍隊洛杉磯見，沒你我不看洛杉磯。」馬龍雖然沒有回話，但是親民互動以及幽默的神回覆，也讓人感受到他平易近人的性格魅力。

馬龍到哪，都可以聽見高呼馬龍的名字，場面相當十分熱鬧，面對這樣的盛情，馬龍始終保持著微笑，揮手向大家致意，曾經受訪表示，「這次來台灣，不僅是以運動員的身份，也想以一個大學生的身份與大家交流，感覺更親切一些。」

▲大陸金牌選手馬龍受訪說，「未來若有機會，還是想來台灣，希望深度了解台灣。」（圖／記者劉亮亨攝）

面對自己高人氣，馬龍在台受訪時也說，沒有想到自己在台灣這麼受歡迎，大家都很熱情。參訪幾所大學期間，他也關注都有乒乓球社團，沒想到乒乓球在台灣每個大學都很火，也希望邀請大家有機會能到北京體大參觀、學習。

被問是否還想再來台灣？馬龍也說，總體參觀交流感覺很好，像是去孔子廟、林安泰古厝，有很好的文化交流機會，接下來還會參訪故宮及到日月潭，這都是自己想去的地方，「未來若有機會，還是想來台灣來逛逛，希望可以更深刻了解台灣。」

受馬英九基金會邀請，大陸北京大學、清華大學、復旦大學等7所大學40名師生組成的訪問團日前赴台參訪，引起兩岸高度關注。在此次為期9天8夜的行程中，大陸師生計劃已參觀孔廟、林安泰古厝、台北101大廈，今天則參訪日月潭以及棒球交流，同時並造訪多所高校，與台灣青年學生進行音樂、體育等領域的交流互動。