相機下阿里山多元樣貌　「海鼠山銀河」奪金

▲「2024阿里山拾光印象攝影比賽 金獎曾意雯-海鼠山銀河-梅山鄉1314觀景平台。（圖／阿管處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿管處)今年再次舉辦「2024阿里山拾光印象攝影比賽」，歷時近6個多月的徵件，於10月31日順利截止投稿。

▲「2024阿里山拾光印象攝影比賽 銀獎李清波-吳鳳廟雲海-竹崎鄉石棹吳鳳廟。（圖／阿管處提供）

阿里山為國際上備受矚目且國內外遊客都熟悉之旅遊地點，日出、雲海、鐵路、森林與晚霞都是經典的阿里山印象，從春末到冬初皆有不同的風景特色與樣貌變化，有如葉脈般的交通路網蔓延群山，有驚豔日出流雲之美的步道群(如二延平、特富野、二尖山、頂湖等)，有品味細緻茶園與咖啡風光的綠意據點(如1314海鼠山、大風埕觀日峰、樂野部落等)，蘊育豐富動植物的生態環境(如圓潭生態園區、奮起湖賞螢步道、光華社區、公興森態園區等)，更有特殊壯闊的自然地形地景(如觀音瀑布、燕子涯、千年蝙蝠洞等)，這些都是遊客們不容錯過的遊憩焦點。

▲「2024阿里山拾光印象攝影比賽 銅獎-黃有助-樂遊龍宮瀑布-梅山鄉龍宮瀑布。（圖／阿管處提供）

今年度攝影比賽，阿管處廣邀全台灣各地熱愛攝影的好手們藉由自己對於阿里山的旅遊記憶，透過獨特且專業的攝影構圖，在不同的旅遊季節用個人專屬的視角感受，捕捉阿里山美麗印象，呈現屬於阿里山獨特的經典風貌作品，徵件期間透過各管道媒體包含中華攝影雜誌、中華攝影網、EDM、Facebook、LINE@、捷運燈箱與車廂廣告等大力宣傳，總獎金更高達26萬元也獲得熱烈的響應，今年度以全新的視角姿態報名參加，一共吸引了738件作品來角逐參賽。

▲「2024阿里山拾光印象攝影比賽特別獎狄樂平-鐵道的回憶-竹崎鄉奮起湖車庫。（圖／阿管處提供）

參賽作品多元豐富，從星空銀河、自然生態、鐵道地景、人文風采、原民文化及茶園風光等豐富的元素，每件作品都有獨特的詮釋風貌，阿管處於113年11月12日（星期二）於台北集思會議中心召開評選會議，由中華攝影雜誌社駱崇賢社長擔任評選召集人，邀請阿里山國家風景區管理處陳榮欽副處長、新北市攝影學會榮譽博士林瑞興先生、台北攝影學會榮譽博士與顧問連世仁先生、中國時報攝影中心主任黃子明先生以及漫步在雲端阿里山粉絲專頁版主黃源明先生擔任評審，依照參賽作品呈現的主題風格、構圖創意與色彩光影等進行評比，經歷了多輪的競爭與討論，最終順利評選出金、銀、銅獎各1名、優選15名、佳作20名以及OLYMPUS特別獎1名，共39件精彩作品脫穎而出。

金獎作品為曾小姐拍攝之「海鼠山銀河」，絢爛的銀河襯托著梅山1314一生一世的地景，勾勒出阿里山浪漫元素氣息顯得特別唯美。曾小姐表示，海鼠山的裝置藝術在星光下熠熠生輝，與茶園的綠意交互輝映，讓人感受到自然與藝術的完美融合。銀獎為李先生拍攝之「吳鳳廟雲海」，作品呈現出阿里山雲海流動的畫面，在吳鳳廟的搭配之下顯得更加神聖與靜謐。李先生表示，石棹雲海與吳鳳廟交織，宛如人間仙境，呈現一幅大自然美景。銅獎則由黃先生拍攝之「樂遊龍宮瀑布」獲得，黃先生說：「氣勢磅礡的龍宮瀑布，是三五好友一起爬山夏天避暑、吸收芬多精及負離子的好去處！」

得獎名單詳情請上活動官網公告查詢：

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