賴清德拋身心調適假　藍委批： 跟晉惠帝「何不食肉糜」有87％像

▲許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

勞動部公務員遭霸凌案件備受矚目，府院擬研議增列公務人員「身心調適假」。對此，國民黨立委許宇甄表示，總統賴清德拋出的解方跟晉惠帝何不食肉糜的言論有87％相似，賴清德完全沒搞清楚公務體系目前面臨的問題。政府應重新建構友善的職場環境，解決公務員員額不足問題，訂定適合公務體系的職安法專法，解決這些問題比放假還重要。

許宇甄質疑，公務員放身心調適假，公務體系的霸凌問題就會消失嗎？公務員業務量暴增且員額不足，工作都做不完了，哪裡還有時間可以請假？還是放假後業務就能自己完成嗎？職務代理人業務增加，換他累垮崩潰再請身心調適假？缺人問題不解決，問題只會一直惡性循環，只會把病源體越養越大，然後總統、院長再道歉，換另一個部長下台。

許宇甄指出，對比113年和114年政府預算支出，113年度支出2兆8,518億元，114年度支出3兆1,324億元，增加2,806億元，再看各機關用人狀況，113年度預算員額131,037，114年預算員額130,518人，反而減少了519人；由此可見，公務體系過勞問題在賴清德總統上任後變得更加嚴重，而繁重的業務也成了霸凌者的藉口與理由，才會出現霸凌者做法「目的良善」的推諉說詞。

許宇甄批評，若看部會主管預算，內政部增加392億元、衛福部增加317 億元、教育部增加278億元、交通部增加389億元、經濟部增加315億元，離譜的是環境部，預算金額不增反減7959萬元，全國垃圾問題嚴重，環境部卻在擺爛，令人傻眼。

許宇甄認為，政府部門預算增加這麼多，但人數反而減少，政府體系的職場環境如此不友善，怎麼好意思去要求私部門？從這些數據來看，政府帶頭違法壓榨公務員，因此最該被勞檢的應該是各政府機關，只要發現有問題，就處罰行政院長、各部會首長，如此一來公務員過勞沉痾的問題才有機會解決。

許宇甄強調，最該帶頭放身心調適假、公務員年假的應該是總統和行政院長、部會首長，若他們都不敢休假，公務員誰敢休假？政府體系目前的工作情況是「有假休不完」、「休假還要待命」，而且還限制打卡時間，常出現實際加班數超過法定加班數，請賴總統不要那麼不食人間煙火，請優先處理公務員過勞和員額不足問題，不要只會講韌性幹話。

