北市警傳霸凌！3線1星警官超嚴格...1口令1動作　下屬申訴壓力大

▲北市警局傳出科室主管霸凌事件，警局回應已介入關懷。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

台南市警局才剛傳出刑大大隊長涉嫌職場霸凌遭拔官，現在又傳出，2023年間有北市科室主管辱罵、壓榨下屬，對下屬健康、生命漠不關心，把工作職場當作軍營，造成長期以來下屬精神壓力極大，甚至還因心情不穩定就醫問診。

職場霸凌議題引發議論，警界也傳出有霸凌事件，除了台南市刑大大隊長張文源涉嫌職場霸凌，調任高雄市政府警政監，並且支援刑事局形式相關案件，但是沒多久又傳出北市警局有職場霸凌的情形出現。

基層警員向北市警局陳情，表示科室人員只有數名，是屬於小型科室，但是新任主管到任後，立刻有2位人員選擇離開，其中1人是受不了調職，另1位則是申請留職停薪，僅剩下2位新進同事。

而該名主管表面上說有問題可以討論，但實際上門求助，得到的回應竟是「你是承辦人，自己去想想要怎麼做」，搞得部屬無所適從，也不敢進去問，因為進去就是要先接受30分鐘以上的辱罵。

基層質疑，該科室宛如軍營，長官一個口令一個動作，難道職場是主管行使皇權下達命令，而幹部、部屬只能向木偶一樣被逼迫嗎？這樣公部門怎麼有友善互動可言？最後還會退下屬公文，卻又要有良好的時效。

最後該陳情書還寫到該主管，表示沒有時間看公文系統，拖延到公文就會怪下屬沒有掌握公文時效，最後還會利用言語霸凌罵同仁，表示東西有問題，但問題不知道在哪，自己去想，讓下屬聽了一頭霧水。

北市警局對此事則回應，6月間聽聞其他單位員警反映辦公室氣氛不佳，當時已由主任秘書關懷了解、與主管、同仁溝通、提供本局（謝老師及人事室）及市政府協談（助）管道，並告知可直接或隨時申訴職場霸凌。

北市警局也強調，職場霸凌關乎到同仁的權益，目前尚未接獲同仁正申訴管道提出職場霸凌申訴，一經提出本局將依規定受理、調查、邀請專家學者共同召開會議審議認定，以為適當之處理。