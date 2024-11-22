光明燈1盞50萬！她連9年點天后宮財運亨通燈「斗首」　豪擲450萬

▲鹿港天后宮財運亨通斗斗首，一盞價格50萬元，明年同樣由一名營造業高姓女子獲得點燈資格。（圖／ETtoday資料照）



記者游瓊華／台中報導

彰化鹿港天后宮「財運亨通斗」的斗首要價50萬元，被稱為是全台最貴光明燈，不少信徒都期望能點燈成功。鹿港天后宮證實，明年過年斗首人選將維持從事營造業的高姓女子，這位高小姐已經連續點燈8年，明年邁向第9年，等於高女前後已豪砸450萬元點燈。

鹿港天后宮管委會總幹事劉家汶表示，高小姐不是鹿港人，但從小就常常自己搭車到天后宮祭拜媽祖，跟媽祖結下特別的緣分，也曾透露，自己每次點燈都是祈求員工、家人平安，多年來深深感受到媽祖無形的庇佑與護持，不僅身邊人員平安，事業也成功、順利。

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劉家汶提到，許多人都想加價搶點「財運亨通斗」的斗首，但管委會不想讓斗首成為競價商品，且廟方對於「斗首」點燈都非常慎重，想要點燈的信徒必須先擲筊到最多聖杯，之後還要確認八字格局，才能取得點燈資格。

高小姐第一年開始連3年都符合條件，遂年年取得斗首點燈資格。之後每年高小姐也都表態想要續點，基於高小姐對媽祖的虔誠，還時常主動表達協助宮務，決定高小姐不必再搏筊，高小姐也都表態有意願續點，明年將邁向第9年。

鹿港天后宮都在每年農曆11月1日受理點燈作業，斗母旁的「財運亨通斗」的斗首要價50萬元，雖非人人可負擔，但財運亨通斗點燈價8800元，許多人搶破頭，今年預估同樣不少人排隊。另外，安太歲、光明燈、文昌燈、拜斗燈、祈良緣等，點燈價800元、閤家平安斗點燈價格為3600元。