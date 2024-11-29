20歲女大生吃四物雞湯進補！隔天大量出血掛急診　醫生曝背後原因

▲女大生吃四物雞湯進補，隔天竟出血掛急診，醫生解釋背後原因。（圖／衛福部市立台中醫院）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市一名20歲女大生11月初臉色蒼白、呼吸喘被家人送醫，檢查發現有貧血情況，詢問後才得知對方經期第一天吃了2碗四物雞湯，因為活血藥材才導致出血量大增造成貧血。醫生提醒，冬令進補時，正值經期女性應少用當歸類活血藥物，進補要補對時間、補對體質、補對藥物，才能健康養生好過冬。

一名女大生11月初時被家人帶到衛福部市立台中醫院掛急診，表示母親日前燉了四物雞湯進補，雖然剛好碰上月經第一天，她沒有想太多且連續吃了2碗，不料隔天出血量暴增且上學走路還會喘，家人驚覺情況不對才趕緊帶她就醫，醫院抽血檢查後發現血色素掉到8，明顯貧血，經輸血治療後沒有大礙。

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台中醫院急診室主任陳莉瑋提醒，女性朋友經期初期少用當歸類藥物，避免因為活血造成經期出血量過大引發貧血等副作用。

▲藥師陳德鉦表示，冬季進補有三對，補對時間、補對體質和核對使用中藥物再進補，否則進補不成還傷身。（圖／衛福部市立台中醫院）

台中醫院藥劑科藥師陳德鉦表示，近日入夜氣溫驟降，許多人喜歡吃藥膳進補暖暖身，但補冬要記得「補冬三對」，除了要記得進補時間、也要注意是否與目前正在服用藥物是否有交互作用，以及避免造成藥物重複的併發症。

陳德鉦說，今年入冬後藥劑科諮詢櫃台碰到一名50歲糖尿病患者，對方平日就有吃高麗人參保養的習慣，近日天冷更進一步吃人參雞、人蔘片，卻意外出現頭暈等疑似低血糖症狀，原本以為降血糖藥太重有問題到藥師諮詢處詢問，才知道人蔘會有降血糖的功效，藥師建議人蔘與服藥時間錯開2小時以上、避免藥物交替作用造成低血壓的風險。

另外，也有自行吃養生食品的8旬失智合併心血管疾病老婦，聽說吃銀杏可以防失智，自己去買了銀杏補腦，結果發現近日雙手常動不動就瘀青，其實是因為婦人平日有服用抗凝血藥物，藥物與銀杏同時服用造成微血管出血，藥師請婦人暫時停用銀杏，避免再出血風險。

陳德鉦提醒，有服用藥物的患者務必注意使用中藥藥膳可能與西藥產生交互作用。中醫師鄭惟仁也說明，女性常使用的四物藥膳有活血功能，其實應該是經期後調理使用，經期間並不建議使用，提醒正在用藥的民眾進補前最好先請教專業醫師，避免進補不成反傷身。