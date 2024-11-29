《ETtoday》「我在案發現場」關注更生人　與更保雲林分會作專題

▲《ETtoday新聞雲》Podcast節目「我在案發現場」工作人員（右），透過更保雲林分會協助，錄製節目。（圖／台灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

《ETtoday新聞雲》的Podcast節目「我在案發現場」，日前與更保雲林分會合作，錄製更生人輔導雙集特別企劃：「更生人的重生之路與社會挑戰」。盼望能透過音頻與影像還原案件的全貌，分享更生保護會輔導成功個案與社會復歸的挑戰。

「我在案發現場」節目自開播以來，專注於台灣重大案件的探討，更榮獲第21屆卓越新聞獎Podcast新聞節目獎肯定。本次上集節目中，採訪更保雲林分會協助提供圓夢貸款經營「傑農有機木瓜園」的更生人阿傑。採訪重點將聚焦更生人阿傑分享犯罪經歷、在服刑期間如何重建自我，以及出獄後面對社會存在歧視與不友善，最後在更保會幫助下，如何找到重新開始的動力，並成功融入社會。

至於下集節目將採訪更保志工：雲林縣西螺區與元長區主任更生輔導員田村恭先生及陳安富先生。探討二位的身分背景與投入更生保護工作的動機，分享他們在輔導更生人時的經驗，討論台灣社會對更生人的普遍看法，帶出一般社會對更生人的態度與挑戰。身為更生輔導志工，如何看待這種不友善的現象及如何改變社會對更生人的刻板印象。

更保雲林分會希望結合社會資源提供更多機會給予更生朋友，不管是生活自立、就、創業等服務。但更多時候是希望社會大眾，都能適時給予「再次的機會」，不管是給更生朋友或者自己，這是我們都需要學習的課題。本次節目希望喚醒社會大眾的反思，減少對更生人負面成見，提高社會對更生人接受度與支持！