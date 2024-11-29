北市爆本土麻疹！30多歲男感染源調查中「接觸者匡列102人」

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內新增一起本土麻疹！疾病管制署今（29）日公布，個案為北市30多歲男性，出現發燒、噁心、紅疹、結膜炎等症狀3度就醫才通報確診。因個案於暴露期間無出國史，故研判為今年第6例國內感染病例，可能感染來源調查中，目前掌握就醫接觸者共計102人。本案預計監測至12月12日。

疾管署副署長羅一鈞表示，該名30多歲男性，11月13日及15日因出現發燒、疲倦、噁心、關節痛等症狀至診所及醫院急診就醫，後續出現咳嗽且仍有發燒並於11月20日出現紅疹及結膜炎等症狀，於11月23日因症狀未改善再至醫院就醫，經醫院通報後檢驗確診。

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疾管署說明，我國今年累計13例麻疹病例，年齡介於20至40多歲，6例為本土病例(含2起群聚)，另7例為境外移入病例，其中2例感染國家為馬來西亞、2例為航空器群聚感染、其餘3例分別為泰國、柬埔寨及越南。今年本土及境外移入病例數高於2020-2023年同期的0-2例，均為五年同期最高。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應儘速通報，且無需等待檢驗結果即送驗檢體，以利及時採取防治措施，且勿待自行檢驗結果陽性再行通報，以避免延誤防治時效。民眾如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及接觸史。

疾管署再次呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區，民眾出國期間應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，並注意呼吸道衛生及咳嗽禮節等個人衛生行為，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史。