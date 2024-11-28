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陸前體操國手轉戰「情色主播」被抖音封殺　粉絲力挺：賺錢沒毛病

中國前體操國手轉戰情色主播惹議，抖音帳號遭封殺！網力挺「賺錢沒毛病」。（翻自《香港01》）

▲中國前體操國手轉戰情色主播惹議，抖音帳號遭封殺！網力挺「賺錢沒毛病」。（翻自《香港01》）

圖、文／鏡週刊

中國前體操國手吳柳芳退役後，轉戰抖音當網紅，近期更上傳一系列性感影像，轉當情色網美引發爭議。最新消息顯示，吳柳芳的抖音帳號在本月24日晚間遭封殺，但依然有不少網友力挺她：「賺錢沒毛病！」

現年30歲的吳柳芳，是中國女子體操隊前隊員，曾多次獲得體操世界盃平衡木、高低槓等冠軍，在2013年因傷病退役。近期吳柳芳轉戰當網紅，在抖音擁有260萬粉絲，但最近她的影片風格，都走性感煽情路線，因此引來網友關注與熱議，甚至她的師妹、東京奧運體操女子平衡木冠軍管晨辰，在她的影片下留言稱：「前輩姐姐，你要擦就擦你的唄，就不要給體操扣屎盆子了，你的正能量體操好像不需要。」而吳柳芳則是回應道：「吃不著葡萄說葡萄酸？」

中國前體操國手轉戰情色主播惹議　抖音帳號遭封殺！網力挺「賺錢沒毛病」

▲近期吳柳芳轉戰當網紅。（翻自《香港01》）

中國前體操國手轉戰情色主播惹議　抖音帳號遭封殺！網力挺「賺錢沒毛病」

▲吳柳芳有在兼做網黃。（翻自《黑料網》）

雖然一度有網友質疑，是吳柳芳利用和師妹吵架來增加流量，甚至事後吳柳芳還出面道歉，不過最新消息指出，吳柳芳的抖音帳號顯示「因違反社區規定被禁止關注」，目前確定吳柳芳的帳號被封殺。但仍有許多粉絲力挺吳柳芳到底，認為她靠自己賺錢生活「沒毛病啊」，還有網友說「政府不解決人家的工作崗位就別道德綁架」。

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