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大陸 大陸焦點 特派現場

馬龍參訪政大！媒體、粉絲擠爆　女大生：龍隊好帥！我媽說你好帥

記者任以芳／台北報導

馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所陸校師學來台訪問，今（28日）上午9點半前往政大進行交流。大陸奧運桌球金牌名將馬龍人氣超級旺，活動現場擠滿政大學生粉絲，台灣政大學生特地穿一身紅色吸引馬龍注意，也有來自大陸在政大就讀的學位生，一早卡位拿馬龍照片、球拍等簽名。馬龍與陸生團到現場立刻暴動，媒體、粉絲一直追逐，還有女大生狂喊，「龍隊！你好帥，我媽說你好帥！」

▲▼ 馬龍來台第二天、政大、陸生團 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 陸生團與馬龍、楊蒨（格子衣）來台第二天到政大交流 。（圖／記者任以芳攝）

陸生團參訪台灣第二天行程，兩位超級成員獲奧運6金的大陸桌球名將馬龍、奧運2金的射擊女將楊倩備受關注。其中，帥氣的馬龍昨天在中山女高受到熱烈歡迎，女學生粉絲超嗨甜喊「馬龍！龍哥！」同樣場景今天在政大再次上演。

參訪團預計今上午九點多抵達，一早就有粉絲聚集在達賢圖書館，幾乎清一色都是女學生也有男學生，不少人手拿照片等著要簽名，還有人製作海報求關注，內容寫「馬龍可以簽名嗎？」來自政大企管蕭宥朋同學穿著更亮眼，一身大紅運動服、球鞋，為了吸引馬龍目光。

▲▼ 馬龍來台第二天、政大、陸生團 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 一直被粉絲誇帥，馬龍棒保持迷人微笑。（圖／記者任以芳攝）

馬龍一行抵達後，現場切換粉絲追星會，媒體朋友與粉絲追趕跑跳，攝影機、手機、相機狂追狂拍，媒體朋友擠成一團，從下車走到圖書館門口，至少快十多分鐘時間。見過大場面馬龍十分淡定，從頭到尾保持微笑、揮手，態度從容自信，見到粉絲誇「帥！」馬龍始終保持迷人的微笑。

▲▼ 馬龍來台第二天、政大、陸生團 。（圖／記者任以芳攝）

▲政大學生組團看馬龍、楊蒨 。（圖／記者任以芳攝）

期間有粉絲成功靠近，大紅球衣男大生蕭宥朋順利貼近馬龍，把手中白衣服要簽名，超級親民馬龍立刻停下腳步幫他簽上大名，繼續往前走到大合照定點位置，沿途許多女大生狂喊尖叫，「馬龍！馬龍！啊！！！！」「龍隊！看這邊！」原本交流團變成偶像會，淹沒在人群裡的楊蒨則是穿著一身格子洋裝，一臉害羞向媒體招手打招呼。

到了大合照環節，各家媒體為了卡好鏡頭，攝影大哥又是一陣狂喊，「前面的蹲下！蹲下」、「旁邊的往後站，往下」現場再次差點失控，馬英九辦公室主任王光慈也跳下來自己清場，幫忙媒體安排最好攝影位置，最終完成大合照環節。

政大交流會不開放媒體拍攝，馬龍離開前，特地微笑點頭，向一旁粉絲們致意，同時有女大生大喊，「龍隊好帥！龍隊，我媽說你好帥！」現場一片歡笑，氣氛超級熱絡。

▲▼ 馬龍來台第二天、政大、陸生團 。（圖／記者任以芳攝）

▲政大桌球社組團看馬龍 。（圖／記者任以芳攝）

為了見到心中偶像，政大桌球社十多人特地組團，人手一支球拍等簽名。粉絲團隊中甚至有遠從美國來的印度籍交換生李善華，目前就讀大四企管系，第一次來台灣，自己非常熱愛大桌球，馬龍是他偶像，今天還是他的生日，希望能獲得簽名成為最棒生日禮物。

▲▼ 馬龍來台第二天、政大、陸生團 。（圖／記者任以芳攝）

▲政大政大企管學生蕭宥朋穿著印製「中國」字樣大紅運動服吸引馬龍注意。（圖／記者任以芳攝）

來自政大企管蕭宥朋拿到馬龍熱騰騰的簽名，一身紅色球衣上面印製「中國」兩個字，完全不畏懼外界眼光做自己。他告訴《東森新媒體ETtoday》記者，前陣子剛大陸旅遊玩回來，明年已經順利申請北京人民大學當半年交換生，對於大陸印象很好，不管是發展或城市建設都很好。

蕭宥朋直言，「我之前其實是挺民進黨，後來發現格局不能太主觀，應該要以聯合國觀點來看世界，大陸確實發展很好，這一點我們不能迴避，也不是偏袒哪一方。」接受媒體聯訪時，他也說很看好馬龍一行來台，兩岸本來是要多交流，畢竟現在氛圍真的很不好，多接觸、多溝通不是壞事。

▲▼ 馬龍來台第二天、政大、陸生團 。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九與陸生團、馬龍楊蒨大合照。（圖／記者任以芳攝）

對於綠營稱陸生團馬龍一行來是目的就是統戰，馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪時諷刺，「民進黨就是沒自信，就是很怕台灣的民眾看到大陸正面的那一面，要打抗中牌失效了，奉勸這些民進黨的政客，以台灣民眾為念，讓兩岸恢復交流。」

「真正的兩岸交流才夠保護台灣，抗中無法保台，交流才能保台」，蕭旭岑點名綠議員許淑華、 綠委沈伯洋好好重新認識兩岸關係，「民進黨這些綠色政客，要為台灣人想一想，不要動輒去恐嚇台灣人統戰，因為他們很怕台灣人看到大陸現在的真實的面貌，高鐵是有靠背的，然後大陸各方面也都在進步，很怕有這樣兩岸交流，讓民進黨的這些伎倆就沒有辦法得逞。」

陸生團馬龍一行預計上午參訪政大，下午會去林安泰古厝、孔廟。由於去年大陸奧運桌球金牌女王丁寧來台，在政大交流時特地教學桌球，蕭旭岑也透露預告，明天在下午在文大會見到馬龍精彩球技，與學生面對面交流，也讓外界一睹球王風采。

▼在台灣政大就讀研究所大陸學生也來看馬龍。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 馬龍來台第二天、政大、陸生團 。（圖／記者任以芳攝）

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