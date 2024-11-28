停火後首發聲！真主黨警告「手還在板機上」　準備好對抗以軍侵略

▲ 以黎停火後，以軍士兵站在以色列北部與黎巴嫩接壤的邊境一輛坦克上。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列與黎巴嫩真主黨在美法斡旋下，當地27日凌晨4時（台灣上午10時）起實施停火。真主黨在停火後首度發聲，重申準備好對抗以色列軍隊，強調將密切監督以軍自黎巴嫩南部撤兵的行動。

據土耳其官媒《安納杜魯新聞社》（Anadolu Ajansı），真主黨27日在以黎停火協議生效17小時後首度發表聲明，宣稱仍準備好對抗以色列日後的任何侵略，「我們的部隊將繼續做好充分準備，應對以色列敵人的野心與侵略」。

真主黨矢言將密切監視以軍撤出黎巴嫩南部的情形，「我們的戰士將繼續緊盯敵人的動作及撤出邊境的行動。他們的手將繼續放在板機上，捍衛黎巴嫩主權。」

以黎停火協議於27日生效，中止以軍與真主黨長達逾14個月的交火。根據協議條款，以色列將階段性從以黎邊界「藍線」（Blue Line）以南撤軍，而黎巴嫩軍方將於60天內在南部部署軍隊。

美國總統拜登在協議生效前宣布，已達成一項結束衝突的提案，希望能停止以色列對黎巴嫩城鎮的空襲，以及長達一年的跨境戰事。據黎巴嫩衛生當局，自去年10月以來，以軍砲火造成逾3800人死亡，另有上百萬人流離失所。