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台灣悲劇登《時代雜誌》！2024百大照片　花蓮天王星傾倒畫面入選

花蓮今年4月地震受災慘重，天王星大樓傾倒的畫面被《時代》選為年度百大照片。（圖為本刊資料照，非入選照）

▲花蓮今年4月地震受災慘重，天王星大樓傾倒的畫面被《時代》選為年度百大照片。（圖為鏡週刊資料照，非入選照）

圖文／鏡週刊

2024年即將來到尾聲，《時代雜誌》（TIMES）回顧過去這一年的所有新聞畫面，選出年度百大照片，台灣今年4月大地震所造成的災情，也被列入名單當中。

《時代雜誌》在美國時間26日上午公布2024年度百大照片，回顧今年度在全世界發生的所有重大事件。《時代》資深編輯巴貝羅（Kim Bubello）表示，今年入選的照片，感覺比過去更加沉重，整個系列充滿了一種另類的緊張，包含了一些衝突、焦慮、興奮，和期待。攝影師們不論是精心設計或不經意地拍下這些畫面，他們彷彿創造了一個時光膠囊，感覺隨時準備好被打開。

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從《時代》回顧今年的國際大事，除了已經開打超過2年的俄烏戰爭，持續在烏克蘭造成災情，以色列、巴勒斯坦在加薩地區的戰火也不停延燒，這些地區的無數人民至今飽受戰火摧殘。另外，黎巴嫩真主黨遭以色列以「呼叫器」爆炸攻擊，釀成大規模死傷，震撼國際。

台灣403大地震的畫面也在這次回顧中被提到，花蓮天王星大樓受地震影響而傾斜，造成1人死亡、住戶失去家園，花蓮也自此時面臨觀光大蕭條，至今仍努力重建。天災部分，中國雲南昭通市涼水村今年1月發生土石流山崩事件，數十人慘遭活埋，救難人員搜救的畫面也被記錄了下來。

花蓮今年4月地震受災慘重，天王星大樓傾倒的畫面被《時代》選為年度百大照片。（圖為本刊資料照，非入選照）

▲花蓮今年4月地震受災慘重。（圖為鏡週刊資料照，非入選照）

11月是美國總統大選，當選的共和黨籍候選人川普7月在造勢活動上遭到暗殺，遭遇槍擊的當下他高舉雙手的模樣，被攝影師精準捕捉，成為全球話題焦點。

但今年也並非都只有天災或戰爭，7月法國巴黎奧運登場，賽事進行的過程中也創造不少經典畫面，例如巴西衝浪運動員梅迪納（Gabriel Medina）彷彿空中飄浮的慶祝畫面，在當時一度引發話題；女子體操地板項目頒獎典禮上，獲得銀牌和銅牌的美國名將拜爾斯（Simone Biles）、奇利斯（Jordan Chiles），以恭迎女王的姿勢歡迎拿到金牌的巴西選手安德瑞德（Rebeca Andrade）上台，逗趣畫面在社群瘋傳。

另外，今年10月MLB世界大戰，紐約洋基和洛杉磯道奇在洋基主場比賽期間，道奇野手在牆邊接球時被觀眾席上的洋基球迷強硬拉扯搶球，引起眾怒的畫面也入選今年的百大照片之一。


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