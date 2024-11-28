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熱心暖男原來是變態噁男！妹子揭恐怖「搭訕新手法」：令人作嘔

女網友分享近日遇到的超噁新型搭訕手法，引發網友討論。（示意圖，本刊資料照）

▲女網友分享近日遇到的超噁新型搭訕手法，引發網友討論。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

一名女網友近日遇到一種新型的搭訕手法，當下她直接報警抓人，沒想到看完監視器才知道，看似好心提醒她遭人尾隨的熱心男子，正是一路跟蹤她的噁男，恐怖套路令她感到毛骨悚然。

該名女網友近日在Threads發文指出，她遇到的「超爆噁心」新型搭訕手法。她透露前幾天回家路上，突然有個男生靠近警告她別回頭，稱後方有人從捷運站就開始尾隨、偷拍她到現在，好心提議可以陪她到家再離開。

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女網友聽完後猶豫片刻便拿起手機報警，此舉嚇到好心男子，「哦妳直接報警喔…但我們沒證據也不能拿他怎麼辦。」女網友本打算請對方一起抓人，無奈最後跟丟了，道謝後就自己去警局調閱監視器。

結果看了監視器後女網友才驚覺「一路上除了那個好心人，根本沒有人跟著我…X！」驚恐表示，若今天遇到的是那種乖乖內向的女生，真有可能讓那個噁男一路貼著護送回家，再跟對方瘋狂道謝，覺得他是英雄「我快吐了！X！」女網友還懊惱表示，「我其實就是那個瘋狂跟他道謝的白癡…」

噁心的搭訕手法引起其他網友的警覺，「幫高調讓朋友看到避雷」、「這太噁了」、「那個一定是送妳回家後，看妳進樓後哪一戶才亮燈來鎖定妳的樓層位置」、「靠北……超噁心」、「好恐怖????直接報警是對的????????」也有人則分享類似經驗，表示那次後就不再讓任何人知道住處地址，即使是男友也不會說。


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