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大陸 大陸焦點 特派現場

她收陌生包裹掃描中獎「QRcode」　200萬竟沒了

女子於近日收到了陌生的快遞，豈料竟是詐騙手法。（示意圖／翻攝Pexels）

▲女子近日收到了陌生的快遞，豈料竟是詐騙手法。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

大陸浙江有名女子於近日收到了陌生的快遞，其上面寫著「0元領三重豪禮」，她在看到QRcode後，不疑有他的馬上掃描，隨後便加入了「福利」不斷的任務群，且馬上收到一筆人民幣120元（約新台幣538元）的獎金，她因此開始對所謂的儲值返現深信不疑，豈料不到2天時間，她就陸續匯出了人民幣十餘萬元，卻再也沒有任何福利，最後她總共掏出人民幣50多萬元（約新台幣224萬元），回報卻只有不到人民幣200元（約新台幣897元），這時她才意識到自己上當了。

綜合陸媒報導，浙江寧波的林女士日前隨手打開了陌生的快遞，其上面標註著「0元領三重豪禮」，她沒想太多，便掃描了QRcode，而後就加入了一個「福利」不斷的任務群組，她馬上收到第一筆人民幣120元的福利，讓她想馬上繼續儲值，以獲得返現。

豈料不到2天時間，林女竟陸續匯出了人民幣十餘萬元，在此期間她卻再也沒有收到任何一筆回款，此時對方還要求她再加值人民幣25萬元（約新台幣112萬元），用網路預約出租汽車運送現金，但「回款」依然遲遲收不到。

情急之下，林女將帳戶裡僅剩的人民幣17萬元（約新台幣76萬元）也一併轉給了對方，最後她總共掏出人民幣50多萬元，回報卻只有不到人民幣200元，這時她才意識到錢款可能有去無回，才選擇了報警。

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