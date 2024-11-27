取締違法獸鋏「1年拆2100個」　農業部：擬修法全面禁用

▲農業部舉行記者會重申「禁用獸鋏」。（圖／農業部提供）

記者楊惠琪／台北報導

獸鋏是具有強大殺傷力的獵具，會造成野生動物或遊蕩犬貓嚴重傷害，儘管政府已宣布禁用，但仍有不少人違法私設。農業部今舉行記者會重申全面禁用獸鋏，並加強清除及銷毀作業，也呼籲民眾若發現有違法設置情況，應立即撥打1959通報，合力遏止獸鋏使用。

農業部今舉行「拒絕使用獸鋏—加強獸鋏清除及銷毀」記者會，農業部次長杜文珍表示，獸鋏是一種極不人道的捕捉工具，再次強調禁止使用獸鋏，農業部將持續打擊非法行為，加強清除與銷毀違法設置的獸鋏。

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農業部表示，為有效打擊非法行為，各縣市動保機關展開稽查市面五金行等零售商以及山區拆除違法獸鋏，從2023年至2024年間，各縣市已處理超過1萬2364件獸鋏檢舉及稽查案件，成功拆除至少2100具獸鋏。

農業部說，獸鋏多設於山區等少有監視器的地區，追查行為人往往困難重重，僅有15件案件成功查獲行為人，依法予以行政裁罰，因此呼籲全民踴躍檢舉非法行為，合力遏止獸鋏使用。

現行《動物保護法》已明文禁止使用獸鋏，但《野生動物保育法》仍准許農民防治獸害及原住民傳統文化、祭儀可例外使用獸鋏，考量獸鋏傷害性很大，農業部正推動野保法修法全面禁用。農業部表示，在修法完成前，將輔導農民在野生動物防治上，改採多元防治方式，如以電牧器電圍網與改良式獵具等替代。