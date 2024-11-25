寵物美容商機年破百億！農業部首推定型化契約　明年元月上路

▲5位選手將代表台灣赴韓國角逐寵物美容世界大賽。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內毛小孩飼養隻數上看280萬隻，寵物相關產業經濟規模已達每年600億元，其中寵物美容商機年約百億元，為解決犬貓美容消費糾紛，農業部首度訂定寵物美容定型化契約，將明訂契約解除、終止與退費等相關規定，已通過行政院初審，預計明年元月上路。

農業部今舉行「第7屆畜犬聯盟寵物美容世界大賽」授旗典禮，台灣代表隊5名寵物美容選手將帶著5隻毛小孩於12月5日前往韓國參賽，代表團表示，可望超越上屆團體成績第2名的佳績，為台灣奪金爭光。

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動物保護司長江文全表示，國人飼養寵物數量年年增加，業者也因應消費者需求提供各種寵物美容服務，目前國內寵物相關產業經濟規模已達每年600億元，在寵物的日常花費中，美容僅次於食品、醫療，每年商機超過百億元，有飼養毛小孩的家庭，平均每月美容花費約1800元以上，為維護飼主權益，農業部訂定「犬貓美容定型化契約應記載及不得記載事項」草案。

動保司寵物管理科長宋念潔說明，常見寵物美容消費糾紛包括飼主逾時未接、或包月制大美容退費糾紛等，為保障消費者雙方權益，首度訂定定型化契約，內容重點包括服務期間犬貓發生狀況的處理方式、解除或終止契約的退費規定，以及逾時接回犬貓的處理方式及責任等，預計最快明年元月就可上路。





▲寵物美容商機年達百億元，農業部首度訂定定型化契約。（圖／記者楊惠琪攝）