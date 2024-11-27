狂賀中華隊奪冠！三商炸雞「炸雞桶買1送1」限時開跑

▲三商炸雞限時買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

中華隊在世界12強冠軍賽中以4:0完封日本，為台灣奪得隊史首冠。為歡慶中華隊登上世界冠軍寶座，速食品牌「三商炸雞」祭出「炸雞桶買1送1」優惠，即日起至12月18日限時開跑。

賀中華隊奪冠，全台13家三商炸雞即日起至12月18日祭出「炸雞桶買1送1」優惠，只要買6塊炸雞桶就送香酥雞柳桶，特價399元，較原價打出57折優惠，且炸雞提供脆皮、義式2口味任選。

三商炸雞的炸雞是以秘製醃料醃製入味，再裹上特製裹粉現點現炸，肉質鮮嫩，口感酥脆；香酥雞柳則嚴選雞柳條製成無骨炸雞，裹上義式炸粉後現炸至金黃酥脆，肉質滑嫩多汁。

▲漢堡王感恩節限定5大優惠套餐限時吃 。

為迎接感恩節，漢堡王則祭出「5大優惠套餐」，包括勁濃培根烤腿堡、美式花生雙層脆雞堡、三層火烤牛肉堡搭配中杯飲品只要99元，還有2款雙人以上套餐，即日起至11月29日限時開跑，各門市數量有限、售完為止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店不適用此優惠。

5大優惠套餐如下：

1. 勁濃培根烤腿堡+中飲99元

2. 美式花生雙層脆雞堡+中飲99元

3. 三層火烤牛肉堡+中飲99元

4. 雙起士培根牛堡+經典脆雞堡+大薯+中飲2杯169元

5. 捲捲德腸堡+雙起士培根牛堡+花生培根脆雞堡+中飲3杯259元