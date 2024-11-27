跨年倒數！　4生肖財運還能最後一搏

▲生肖屬雞者12月偏財運更強勢。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

2024年已來到尾聲，清水孟國際塔羅小孟老師分享，2025跨年倒數，生肖屬「龍、羊、雞、狗」財運還能做最後一搏。

第四名：狗

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在12月初的階段，不管是家庭、伴侶或合作夥伴，只要能夠在和諧運作的情況下，都能夠為你們的事業帶來財運。所謂「家和萬事興」，這些人都是賺取財富的好幫手。

第三名：雞

雞12月會得到伴侶的協助，到了中下旬更能帶來不少幫助，你們的事業或是需要資金周轉，另一半都是最佳幫手。相得益彰之下，偏財運更為強勢，平常要是有看中的投資選項，這時不妨大膽進場試試手氣。

第二名：羊

12月會做出許多積極性的行為，包括理財投資，切記別因為一時衝動，讓辛苦許久的投資付諸流水，這個月要理性才能讓荷包賺得更多。若有投資買賣的，可好好照顧手中的標的物，運用你們的理財頭腦，在適當時機買賣，很有機會賺得不少財富。

第一名：龍

龍有機會在外地往來的路程中，認識到不錯的貴人，若是有業務需要長途跋涉的，可多留意，有機會遇到對事業有助的客戶，間接提升你的財運。

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