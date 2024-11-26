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以黎有望停火60天！以媒公開協議細節　曝1狀況以軍恐擴大行動

▲▼黎巴嫩南部遭遇空襲。（圖／路透）

▲黎巴嫩南部遭遇空襲。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

外傳以色列與黎巴嫩有望在24小時內停火，預計將由美國總統拜登與法國總統馬克宏共同宣布。依據以色列媒體報導，停火協議內容將包括停火休戰期為60天、以軍必須撤出黎巴嫩等，同時真主黨將往北移動，並由黎巴嫩軍隊接管黎巴嫩南部，形同在以色列邊境沿線豎立緩衝區；但若停火協議失敗收場，以軍擁有擴大在黎巴嫩行動的計畫。

BBC報導，以色列內閣將於26日開會討論批准停火，暫時結束與黎巴嫩真主黨的敵對行動，據信以色列總理納坦雅胡原則上已同意協議內容。依據以色列電視台「12頻道」（Channel 12）取得的消息，停火協議內容可能包括：

1.雙方停火
2.以色列國防軍在黎巴嫩駐紮最多60天
3.以軍撤出改由黎巴嫩軍隊取代
4.黎巴嫩南部不設立以色列占領的緩衝區
5.美國領導5國委員會以監督停火執行狀況
6.黎巴嫩政府監督該國武器採購生產

然而儘管停火協議接近達成，以黎之間的激烈戰鬥仍持續。黎巴嫩當局表示，至少31人命喪以色列空襲，真主黨朝以色列發射火箭。

若各方均同意停火，這次的停火協議將成為黎巴嫩、加薩走廊近一年以來首次停火；去年11月，以哈在加薩實施為期一周的休戰，執行人質囚犯交換行動。以色列電視台「12頻道」也指出，假如停火協議相關努力最終以失敗收場，以軍擁有擴大在黎巴嫩行動的計畫。

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