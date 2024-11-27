力挺坐牢前總理「巴基斯坦首都示威」　安全部隊4死

▲示威者向安全部隊投擲物體。（圖／路透）

文／中央社伊斯蘭馬巴德26日綜合外電報導

巴基斯坦政府表示，要求釋放前總理伊姆蘭汗的抗議人士今天造成國家安全部隊4名成員殉職。群眾不服從警方執法，步步進逼首都伊斯蘭馬巴德巿中心。

法新社報導，挺伊姆蘭汗（Imran Khan）的示威群眾車隊自24日起持續朝伊斯蘭馬巴德前進，他們移走路障，並與朝他們發射橡膠子彈和催淚瓦斯的警察及準軍事部隊發生衝突。

儘管伊斯蘭馬巴德已實施公共集會禁令，數名法新社記者今天下午仍在巿中心看到1萬多名示威者，有些人持棍棒和彈弓。他們打算占領政府機關所在區塊內的1個廣場，並且已經挺進到距離僅約1.6公里處。

數十起官司纏身的伊姆蘭汗遭到禁止參加今年2月的大選，他聲稱這些訴訟目的在阻撓他復出。那場大選因為舞弊疑雲而蒙上陰影。

伊姆蘭汗創立的巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf）不顧政府打壓，仍定期集會。今天的集會是自從他去年8月繫獄以來，在伊斯蘭馬巴德出現的最大1場。

巴基斯坦政府表示，4名國家準軍事部隊成員在1條通往政府機關區的巿區幹道上，遭到暴民駕車輾斃。

另據通報，昨天也有1名警察在暴動中殉職。

巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif）透過聲明表示：「破壞分子並非尋求改革，而是要造成流血。這不是和平抗爭，這是極端主義。」