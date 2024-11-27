南投全縣運動會9項12人破大會　南投國中王稚惠鏈球擲破縣運紀錄

▲第72屆南投縣全縣運動會閉幕，共9項12人破紀錄。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

第72屆南投縣全縣運動會於經4天激烈競爭，36個項目都順利完成，並有9項、共12人刷新大會紀錄，其中南投國中學生王稚惠，更在國女擲鏈球項目擲出破縣運紀錄的優異成績。

閉幕典禮26日在縣府國際會議廳舉辦，縣長許淑華親自逐一頒獎鼓勵破紀錄的選手，以及勇奪各項錦標的單位：除王稚惠在國女組擲鏈球項目，以37公尺11雙破全縣及大會紀錄，還有南崗國中羅苡恩（國女組游泳200M自由式2分43秒60）、林弈鴐（社男組田徑400公尺49秒71）、日新國中許安彤（社女組跳遠5公尺45、國女組跳遠5公尺28）、南投國中蔡智傑（國男組擲鏈球36公尺83），以及張詠翔、柯丞彥、郭勁寬、潘佑軒（國小男子400M接力52秒），草屯商工呂昕旻（高男鉛球）和廖芳郁（高女800M）均破大會紀錄。

▲南投國中學生王稚惠於國女組擲鏈球項目雙破縣運和大會紀錄。

各項錦標前4名如下，總錦標：總冠軍草屯鎮（獲頒「征峰」獎座）、亞軍埔里鎮、季軍南投市、殿軍竹山鎮；適性體育錦標：冠軍埔里高工、亞軍南光國小、季軍埔里國中、殿軍大成國中；教職員工錦標: 冠軍信義鄉教育會、亞軍南投市教育會、季軍水里鄉教育會、殿軍仁愛鄉教育會；公務人員錦標：冠軍警察局、亞軍草屯鎮公所、季軍消防局、殿軍竹山鎮公所。

▲日新國中許安彤是第72屆南投縣運動會田徑項目首位破紀錄的選手。

許淑華致詞時，對教練們的悉心指導、家長與社會各界的支持，以及全體參賽選手的拚搏精神和耀眼成績表示感謝，也透露光是今年上半年度的全中運、全障運等各種聯賽，縣府已發出超過2000萬的體育獎助學金，下半年包括全運會等，也已完成核定、準備頒發超過1000萬元獎金，全年至少會發出3100多萬元；明年度預算中各項運動發展的培訓經費，更會再加碼500萬元、總共2000萬，以協助更多的選手在不同的運動項目上，不斷提升進步、突破自我。