世新大學廣電系引領配音教育潮流　國際大學生配音大賽奪6獎

▲ 來自馬來西亞的世新大學廣電系大四學生楊耀栢（左）與李汥桔（右）榮獲第五屆國際大學生配音大賽國際組「一等獎」與「最佳創意獎」。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

聲音藝術探索無遠弗屆，世新大學廣播電視電影學系師生團隊前進中文配音競爭激烈的中國大陸，參加2024第五屆國際大學生配音大賽，榮獲「一等獎」、「最佳創意獎」與「十大最佳組織獎」等6項殊榮，展現世新廣電系培養學生具備聲音表演藝術和詮釋技巧的特色和優勢，孕育一代又一代的配音演員和創作者。

在浙江紹興舉辦的2024第五屆國際大學生配音大賽，由中國高等院校影視學會指導，浙江傳媒學院和愛奇藝聯合主辦，今年首次擴大邀請各地大學生報名，共有全球、兩岸412所大學組隊報名，參賽作品數量13760件，創下歷史新高，有700組優秀選手入圍複賽，需現場演繹比拚，用聲音表演藝術一決高下。

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▲ 世新大學廣電系講師何致遠（中）全程陪伴學生參加在浙江紹興舉辦的國際大學生配音大賽。

此次帶隊參賽的世新大學廣電系副教授級專業技術人員宋修聖表示，在他講授的「廣播全媒體製作」、「有聲書製作」、「播客實務」等6堂不同年級的專業實務課程中，一共組織了11組隊伍參賽，並有5組入圍複賽。參與現場比拚獲獎團隊包括，「我世新來的－大馬團隊」在國際組抱走「一等獎」與「最佳創意獎」，由廣電系、口傳系、傳管系學生組成的「我們就隊」在動漫組獲得「三等獎」，而廣電系學生楊耀栢、戴奕康更以個人參賽項目雙雙斬獲「二等獎」。

宋修聖指出，距離飛去浙江比賽時間不到兩週才公布入圍名單，不少入圍學生得選擇放棄競賽機會，幸好仍有部分學生與師長不願意錯過此次展現世新在聲音表演藝術的訓練成果，自費搭機前往比賽，最終順利抱回多個團體獎與個人獎，也為世新大學在來自美國、荷蘭、英國、馬來西亞及眾多中國大陸傳播高校中，爭取到「十大最佳組織獎」的榮耀。他也特別感謝浙江傳媒學院團隊，為世新大學師生安排校園參訪，認識該校專業領域設備及相互交流。

特別的是，此次獲獎者有多位是來自馬來西亞的同學，基於對中文配音的喜愛及興趣，加上為了深入學習節目企劃與製播能力，選擇世新大學廣電系深造，也開啟了此次組隊參賽、抱走大獎的契機。選擇迪士尼經典動畫《無敵破壞王》作為比賽片段的楊耀栢與李汥桔，兩人組成「我世新來的－大馬團隊」，拚盡全力演繹動畫主角的爭執片段，一舉勇奪兩個獎項。

▲ 世新大學廣電系副教授級專業技術人員宋修聖（後排右二）為學生安排接受台灣配音大師李景唐（後排右三）指導。

而以紀錄片旁白播報再奪「二等獎」的楊耀栢分享，首次前往中文配音蓬勃發展與競爭激烈的中國大陸，讓他大開眼界。他表示，這次的經歷是無價的學習機會，不僅幫助他在表演技巧上獲得提升，更深入理解到了配音這門藝術的魅力。他特別感謝指導老師宋修聖給予的滿滿能量、台灣配音大師李景唐的建議與鼓勵，以及廣電系講師何致遠的全程陪伴，讓他們為自己的職涯規劃有了更清晰的方向與榮耀獎項。

世新大學校長陳清河也對學生的優異表現表示充分的肯定和鼓勵，他強調，這次獲獎不僅是對同學們辛勤付出的最好回報，更是世新大學在聲音藝術領域努力的成果。希望同學們能繼續保持熱情，勇於挑戰未來，以更加出色的表現，為自己的職業生涯奠定基礎，並代表世新大學為台灣及華語配音界作出更大的貢獻。

▲ 世新大學廣電系副教授級專業技術人員宋修聖與參賽學生參訪浙江傳媒學院。