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獨／陳傑憲母3年前控警欺街友　陳其邁低調暗助...內幕曝光

▲中職球星陳傑憲的母親組微笑慈善會，指控遭到當地警方岐視 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲中職球星陳傑憲的母親「娟姐」組微笑慈善會，2021年出面指控遭到當地警方岐視 。（資料照片／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

中華隊隊長陳傑憲一夕成了台灣英雄，家族過去的歷史都被披露，母親「娟姐」默默行善成立微笑慈善會，而陳傑憲陪著低調做公益也被拿出來討論，不過這也讓微笑慈善會的理事非常感嘆，當初「娟姐」在照顧街友時飽受欺負，當時滿腹委屈，還好有市長陳其邁相挺才獲得平反。對此，陳其邁被問到這件事，他說自己已經忘記了。

隨著12強比賽，台灣隊長陳傑憲默默在母親成立微笑慈善會行善，過去歷史都被翻了出來，但其實早在3年多前，高雄市長陳其邁意外幫過陳傑憲的母親「娟姐」。記者向陳其邁詢問當時候的情況，陳其邁第一時間還想不起來，直到記者拿出當時新聞連結時，他才知道當初幫助的人，竟然就是台灣隊長的母親。

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▲球星陳傑憲協助母親行善，在微笑慈善會發放物資 。（圖／微笑慈善會提供）

▲球星陳傑憲協助母親行善，在微笑慈善會發放物資 。（圖／微笑慈善會提供）

整起案件發生在2021年12月，當時《東森新媒體ETtoday》接獲投訴，協助弱勢街友的微笑慈善會在新興區忠孝路發放協助街友的物資時，會長「娟姐」出面控訴轄區警察刻意刁難，還疑似岐視街友，微笑慈善會長娟姐生氣的說，慈善會落腳在忠孝路這個位置已經有好幾年，她不否認附近鄰居會排斥街友，不過在這三年時間，街友已經變得有禮貌、有規矩，環境也打掃非常乾淨，但還是被惡意刁難。

「娟姐」當時指稱，他們要搬運運資到弱勢街友家的時候，就會遇到刻意「針對我們」的人，通報警察說車輛違停，警方就立刻到場驅趕，直接開單；她不解的說「那只是暫停而已，但是別人停警察卻無視」，這一點讓她很不甘願，甚至巷子內有人在整修屋子的時候，大貨車佔用同樣的地點，也不見警察來，但只要是微笑慈善會的車輛一停，警察馬上就來了」，娟姐強調被開罰單，她沒有意見，但質疑警察執法有兩套標準，這才是引爆她怒氣的點。

▲中職球星陳傑憲的母親組微笑慈善會，指控遭到當地警方岐視 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲中職球星陳傑憲的母親組微笑慈善會，指控遭到當地警方岐視 。（圖／記者吳奕靖攝）

當時讓娟姐更不高興的是，來的員警還會對弱勢街友口氣不好，「他看別人是用很正常人的態度，對我們的眼光是用瞪的，弱勢街友坐在旁邊，也都沒有出聲吵到鄰居，結果一報警察，警察來找我們，還大聲嗆」，娟姐模仿員警的口氣說，「『你卡細聲，你吵到厝邊』，一次、兩次到第三次我都忍下來了，第四次我就跟他說，你看對面二樓是他們在吵，不是我們，因為我們街友在外面就像是喑啞人士，都沒有出聲的」，娟姐認為一而再，再而三，根本就是「針對性刁難」。

這件事被高雄市長陳其邁知道之後非常重視，因為他本來就很關心弱勢權益，所以當下立刻打電話給當時的警察局長黃明昭，要求妥善處理。所以黃明昭馬上要求時任的新興分局長以及派出所長，前往慈善會進行溝通，微笑慈善會的理事回想起這件事，他透露娟姐非常感念陳其邁市長的協助，從那一天起，經常把陳其邁的暖心一直掛在嘴邊分享。

今天（26日）上午，記者詢問陳其邁市長，他表示自己根本就記不得這件事，直到記者分享這則新聞報導之後，陳其邁才想起有件事，但他低調的說，當下也不知道是陳傑憲的母親娟姐成立的慈善會，當初只知道自己應該要協助弱勢，沒有想太多，而現在記者追問目前知道了之後，有什麼想法？他淡淡的笑說：「我只是做我該做的事」。

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