腸病毒飆2.6萬人就醫！羅一鈞：高峰延後「罕見流行到明年1月」

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明腸病毒疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒疫情反常甚至要跨年！疾病管制署今（26）日公布上周腸病毒就診2.6萬人次，再創今年新高，也為十年同期最高，除幼兒增加外，國小及國中個案也明顯增加。原預期月底高峰、年底脫離流行，疾管署副署長羅一鈞說明，最新預估高峰在12月中旬、單周上看3萬人次，1月中下旬才脫離流行期。

依據疾管署監測資料顯示，第47周（11月17日至11月23日）門急診就診計26,077人次，較前一周（22,720人次）上升14.8%，疫情呈上升趨勢， 另上周社區定點醫師反映國小生及國中生腸病毒個案增加，症狀雖仍以手足口症、疱疹性咽峽炎為主，但常發燒不明顯、手腳卻有明顯紅疹。

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上周腸病毒門急診就診人次雖仍以0-4歲幼兒為主（46%），但5-9歲占比（38%）和10-14歲占比（10%）近期持續增加，且5-9歲和10-14歲就診人次增加快速，單周分別增加17%和22%，高於0-4歲增幅（12%），與定點醫師反映國中小生個案增加之觀察一致，呼籲國中小校園仍需加強學生洗手措施，以防範腸病毒威脅。

▲疾管署副署長羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

另近四周實驗室監測顯示，腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A2型，其他克沙奇A型及腸病毒D68型等亦持續於社區活動，疫情傳播風險持續。今年累計7例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例，克沙奇A16型及克沙奇 B4型各1例 ，其中5例為未滿1歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，腸病毒感染者在發病前，喉嚨與糞便就有病毒存在，此時就有傳染力，在發病後一周內傳染力最高，且可持續隨著糞便排出病毒，時間可達8到12周之久，因此痊癒後仍應繼續注意個人手部衛生，避免將病毒傳染給嬰幼兒。

此外，酒精對於腸病毒之毒殺效果有限，建議可使用濃度500 ppm的消毒水（10公升清水+100毫升含氯漂白水）進行一般環境消毒，調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意居家、學校環境的通風及定期清潔與重點消毒，於流行期避免出入人多擁擠的公共場所。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。