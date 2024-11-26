屏榮醫主管爆「歧視性別認同」帶頭霸凌　護理師昏迷插管搶命

▲屏東榮總一名護理師疑似遭長官、同事霸凌，目前在加護病房搶救中。（圖／翻攝自Google地圖、臉書）



記者陳崑福、黃資真／屏東報導

近來全台頻傳公務員霸凌事件，屏東榮總也傳出護理師因性別認同遭長官、同事歧視，因而做出極端選擇，目前仍在加護病房搶救中。事實上22日就有人在臉書匿名投稿爆料，指主管帶頭搞歧視，導致人還在插管昏迷不醒。

有人在臉書「靠北護理師」匿名投稿爆料稱，「越是在風口浪尖的事不能談⋯⋯越是要反其道而行！」表示員工因主管帶頭霸凌、單位搞特殊性別歧視議題，以致人員精神嚴重受創自殘，目前插管昏迷不醒，「屏東縣政府及衛生局人員是不是真的要正視醫院職場嚴重霸凌的問題。」

對此屏東榮總強調，個案不是霸凌，而是性別認同問題，目前已向家屬說明處理後續。

屏東縣政府表示，獲報後已於本月24日上午由勞青處及衛生局偕同入院訪調，涉及職場霸凌之《職業安全衛生法》，亦同步主動通報勞動部南區職安中心前往勞檢。另涉及《性別平等工作法》相關規定，已依法要求院方須於7日內啟動調查，亦需將調查報告及懲戒結果通報本府，經查若有違反《性別平等工作法》 之規定得依法裁處。

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