轟柯文哲霸凌業力引爆　前幕僚曝「凌晨3點下班、早上開會還被罰站」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

勞動部勞發署北分署「職場霸凌案」延燒，引爆全台怒火，各界將發起遊行，要求全面檢討當前反霸凌制度。對此，前民眾黨中央委員張益贍昨（25日）透露，自己2014年負責台北市長開票，回家時已經凌晨3點，早上7點半還要開會，結果開會他只遲到5分鐘，柯文哲第一句話竟然說「張益贍出去罰站」，這樣做的目的當然就是立威。他大酸，霸凌別人會業力引爆，「所以現在柯文哲出庭都被法官罰站」。



張益贍於節目《驚爆新聞線》表示，霸凌別人會業力引爆，而且是現世報，柯文哲過去曾因官員沒拆違建，脫口「再逼幾個輕生就可以了」，就只為展現自己拆違建的決心，最後是柯媽媽自己有違建。而自己過去曾被柯文哲罰站，現在業力引爆回到柯文哲身上，每天出庭都要被法官罰站。

張益贍指出「罰站原因」，自己2014年負責民眾黨台北市長選舉開票，因為有活動，所以必須等到道路清空恢復正常、舞台拆除後，才能夠回家，那時候已經凌晨3點，早上7點半還要開會。

張益贍透露，結果開會他只遲到5分鐘，柯文哲第一句話竟然說「張益贍出去罰站」，這樣做的目的當然就是立威，就像跟現場開會的人說「現在老子是皇帝了，連最大功勞的張益贍都要出去罰站，所以別再邀功」。

張益贍提到，柯文哲當時對外怎麼講？柯說「我們這些人，都是民進黨的流浪狗而已」，把整個2014年選戰的功勞都算在柯文哲自己身上，可以看出這個人「完全不會在乎別人給他的好處」。



最後，張益贍強調，柯文哲對上位者捧得要死，可以看到他跟沈慶京去唱歌、去陶朱隱園，柯文哲都說是「沈慰勞自己」，慰勞就是上對下，就是把沈慶京認定是給錢的老大。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼張益贍控柯文哲叫他罰站。（圖／翻攝自YouTube／驚爆新聞線 ）