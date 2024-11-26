國中兒頻遭霸凌不敢到校！彰化單親媽求助無門　校方回應了

▲彰化單親媽控訴就讀國中兒子在校遭到霸凌受傷。（圖／媽媽提供）

記者唐詠絮／彰化報導

員林市傳出有國中生遭霸凌，該名單親媽在臉書貼文求助，「有誰可以幫幫我」，兒子遭取不雅綽號、桌子被踢到走道、餐袋不翼而飛、書桌椅常被倒粉筆灰，老師都冷處理，僅口頭告知處罰了事，日前因同學想搶他外套，造成手及耳後多處受傷，校方這才驚覺事態嚴重，做出校安通報。

媽媽說，從今年9月開學至今，她的兒子多次遭多位同學霸凌，桌子被踢到走道、書包文具餐袋常常不見，書桌椅也被倒粉筆灰，取不雅的綽號，名牌也被當垃圾丟，小孩怕被報復，多次提及不敢到學校上課，甚至經常做惡夢講夢話「走開、不要弄了」，變得沉默不語。

▲媽媽帶小孩去驗傷。（圖／媽媽提供）

媽媽說，11月22日多名同學搶兒子的外套，拉扯間造成手及頭後方受傷，當下老師叫同學罰站、有請同學帶孩子去保健室，但似乎沒有清理，傷口依舊留有血塊，看到傷口後令她錯愕。「我是單親、我必須獨立撫養孩子」，事情發生後，老師說可以聯繫她的時間是早上8點到下午4點，但這些時間她都在工作，其餘時間不受理，她沒有聯絡管道，只能向媒體求助。

▲學校一角。（圖／記者唐詠絮翻攝）

校方表示，針對拉扯事件，當天晚上導師告知，已經做校安通報，也決議在25日上午10點進行霸凌審查會議，目前確定成案，後續再進行調查，另外該生當天並無前往健康中心清理傷口，已與家長告知，今日上午由專輔老師與該生進行諮商，並評估該生的身心狀況。

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