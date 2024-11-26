　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

B-2匿蹤轟炸機空襲！　炸毀胡塞武裝5處地下彈藥庫

▲▼B-2幽靈戰略轟炸機。（圖／美國空軍）

▲B-2幽靈戰略轟炸機。（圖／美國空軍）

記者黃聖庭／綜合報導

美國空軍22日發布新聞稿，B-2幽靈戰略轟炸機（B-2 Spirit）針對葉門胡塞武裝控制區內的5處地下堅固武器庫進行精確打擊，展現美軍全球打擊能力以及隨時採取行動的實力。

美國空軍說明，這次任務由509轟炸機聯隊、131轟炸機聯隊以及聯合全球打擊行動中心共同完成，B-2轟炸機於10月16日從密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base, Missouri）起飛，成功完成攻擊任務，充分展現B-2的長程、大載荷、匿蹤以及高精度武器能力，證明其為當今世界最先進的空中作戰平台之一。

B-2轟炸機為匿蹤能力的遠程重型轟炸機，由諾格公司（Northrop Grumman）製造，每架造價約20億美元（約台幣640億元），最大航程約11,000公里，透過空中加油後可達全球範圍；載彈量達22噸，可攜帶常規炸彈或核武。

B-2採用飛翼設計，使用特殊複合材料降低雷達偵測，難以被敵方防空系統發現，曾在科索沃戰爭中執行轟炸任務。不過由於高昂維護成本，美國空軍打算在2030年代讓B-2逐步退役，並汰換成同樣是諾格公司製造的B-21突襲者戰略轟炸機（B-21 Raider）。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
見證台灣棒球終登頂　日本記者感動落淚
快訊／采盟董座鞠躬道歉！　畫面曝光
綠委提案！　增設「1124台灣棒球日」紀念
台灣英雄見面會來了　林昱珉等12人今晚現身新北耶誕城
獨／兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉　林昱珉媽發聲了
快訊／「采盟免稅店」道歉了！
「台灣隊」印上紙鈔！央行評估中　3方式辦得到
台下剋上斷日27連勝！　巨人OB談關鍵失分：棒球可怕之處

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

B-2匿蹤轟炸機空襲！　炸毀胡塞武裝5處地下彈藥庫

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

台灣棒球英雄光榮歸國！　桃園機場「水門禮」迎接

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

F-16V戰機發射熱焰彈迎接台灣英雄

#郭俊麟 賽後嗑燒肉開直播破萬人看 #陳冠宇 吃幾碗飯成焦點

B-2匿蹤轟炸機空襲！　炸毀胡塞武裝5處地下彈藥庫

發現深海奇蹟！科學家拍到「神祕蠕蟲」　外型激似假睫毛會發光

快訊／高雄大晴天路樹突倒了！騎士慘遭擊落受傷送醫

日本首都圈「O-75FC足球隊」　首度抵台南參戰地主隊！

新一代「TOYOTA Corolla」即將問世慶祝60歲！換搭全新1.5升油電

蔻蔻爆料生涯最大危機！誣前中姐涉晶華緋聞　判囚1年半恐入獄

「新娘丟捧花」遇尋仇！槍手闖婚禮　賓客嚇瘋逃竄1人中彈亡

凍資300億！LINE Pay申購首日吸近6萬人報名　中籤率不到3%

慶中華奪金！溪湖鎮公所29日送千碗阿讚爌肉飯+千杯飲料

中華隊接機大亂！反觀「日本WBC奪冠」接機現場　一票讚：素質強

長期致力婦幼保護　橋檢檢察官謝欣如獲「紫絲帶獎」殊榮

過來集合！男高舉飼料誘惑　清境綿羊聽指令速整隊排好

軍武熱門新聞

B-2轟炸機空襲　炸毀5處地下彈藥庫

砸2000億！　南韓F-15K大升級

行軍差很大？共軍武裝狂奔10公里

FT-2000G地表最強魔改米格-21

首次實戰！　F-35C開轟

造價170億！第14艘自由級濱海戰鬥艦服役

好久不見！航母甲板排出日文

福建艦首次進行戰鬥機電彈測試

39年前神秘「雙閃光」是核試爆？

漁民意外「捕獲」美軍核潛艇

HQ-17AE火力支援車獵殺無人機

地表最猛4把槍！這支「殺傷力太強」遭強迫停產

052D和外艦對峙47hr魚雷主砲上膛

俄發射「榛樹」中程彈道飛彈　可搭載核彈頭

更多熱門

相關新聞

應對中國威脅　美國派3航艦部署亞洲

應對中國威脅　美國派3航艦部署亞洲

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，為應對美國總統當選人川普明年1月就職前，中國可能在印太區域帶來威脅，美軍3艘航空母艦將於近期部署亞洲，其中1艘上週已抵達日本。

俄羅斯招募「葉門傭兵」赴烏作戰

俄羅斯招募「葉門傭兵」赴烏作戰

俄羅斯「榛果樹飛彈」殘骸首度公開

俄羅斯「榛果樹飛彈」殘骸首度公開

川普禁跨性別者服役　1.5萬人恐被踢出軍隊

川普禁跨性別者服役　1.5萬人恐被踢出軍隊

日美「台灣有事」計畫　在日部署飛彈

日美「台灣有事」計畫　在日部署飛彈

關鍵字：

美軍B-2幽靈戰略轟炸機葉門胡塞武裝軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

中華隊接機災難　陳傑憲護妻兒動怒

林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」　網狂罵記者

免稅店搶蹭C位合照中華隊　遭灌爆改名「黃巾之亂」

亂問林昱珉炎上　記者道歉了：萬分抱歉

快訊／蹭中華隊C位合照　「采盟免稅店」遭灌爆關臉書

傳賴清德想「500紙鈔」改印台灣隊　中央銀行回應了

PEETA葛格前妻出事

差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本轉播

棒球員都早婚嗎　他查中華隊驚呆了

陳傑憲大哥、父母相繼離世　2兄姊暖挺

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

已婚男演員騙砲！激戰單身女9次

中華隊封王非僥倖　光情蒐就花1200萬

全聯開出200萬特獎！幸運門市曝光

快訊／蹭中華隊C位大合照！采盟免稅店道歉了

更多

最夯影音

更多

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面