B-2匿蹤轟炸機空襲！　炸毀胡塞武裝5處地下彈藥庫

▲B-2幽靈戰略轟炸機。（圖／美國空軍）

記者黃聖庭／綜合報導

美國空軍22日發布新聞稿，B-2幽靈戰略轟炸機（B-2 Spirit）針對葉門胡塞武裝控制區內的5處地下堅固武器庫進行精確打擊，展現美軍全球打擊能力以及隨時採取行動的實力。

美國空軍說明，這次任務由509轟炸機聯隊、131轟炸機聯隊以及聯合全球打擊行動中心共同完成，B-2轟炸機於10月16日從密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base, Missouri）起飛，成功完成攻擊任務，充分展現B-2的長程、大載荷、匿蹤以及高精度武器能力，證明其為當今世界最先進的空中作戰平台之一。

B-2轟炸機為匿蹤能力的遠程重型轟炸機，由諾格公司（Northrop Grumman）製造，每架造價約20億美元（約台幣640億元），最大航程約11,000公里，透過空中加油後可達全球範圍；載彈量達22噸，可攜帶常規炸彈或核武。

B-2採用飛翼設計，使用特殊複合材料降低雷達偵測，難以被敵方防空系統發現，曾在科索沃戰爭中執行轟炸任務。不過由於高昂維護成本，美國空軍打算在2030年代讓B-2逐步退役，並汰換成同樣是諾格公司製造的B-21突襲者戰略轟炸機（B-21 Raider）。

