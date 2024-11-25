台南Josh賽前加持成功　球迷嗨送他4字：東方神秘力量太神啦

▲台南Josh賽前曾高舉「戶鄉翔征毛巾」，笑說想迷信一下。（圖／翻攝自Threads／tainanjosh）

網搜小組／趙蔡州報導

棒球YouTuber「台南Josh」有著支持哪一隊，哪一隊就會輸球的「反指標」神祕力量，也因此被網友戲稱為「國師」，這次世界12強賽冠軍戰前，他幽默表示「想迷信一下」，接著亮出日本先發投手戶鄉翔征的照片及毛巾，如今中華隊真的擊敗日本寫下歷史，讓粉絲紛紛大讚「謝謝國師」。

中華隊24日晚間對決日本隊之前，台南Josh在Threads表示，「雖然我常說什麼『反指標』只是個玩笑，但是面對國際賽的絕對王者日本，就算明知道只是個玩笑，我還是想迷信一下」，接著曬出日本先發投手戶鄉翔征的照片及毛巾，笑說「剩下的，就交給球員們全力創造歷史了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽結果由中華隊拿下12強賽冠軍，許多網友紛紛湧入台南Josh的臉書、Threads說，「這領域展開都比五條悟還猛，謝謝國師」、「科學的盡頭果然就是玄學，感謝國師」、「國師真的太神了」、「你是不是瞞著我們取得了霍格華茲的畢業證書」、「本來我也不相信玄學，直到這次，謝謝國師」、「東方神秘力量太神啦，感謝國師」。