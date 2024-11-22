日本人跟著喊「Team Taiwan」畫面曝！網見台南Josh笑：請他坐下

▲台南Josh也入鏡了。（圖／網友授權提供）



記者施怡妏／綜合報導

2024年世界12強棒球賽4強超級循環賽，中華隊成功挺進東京巨蛋，掀起球迷熱潮，許多台灣人特地飛到東京，替中華隊應援，就有網友拍下昨（21）日應援狀況，觀眾席上的日本人站起來替台灣加油，而且加油聲還比台灣人大聲，讓他又驚喜又感動，還意外捕捉到棒球系YouTuber「台南Josh」。

有網友在Threads發文，昨日台灣對上委內瑞拉，觀眾席上的日本人站起來，跟著台灣人一起幫中華隊應援，喊著「Team Taiwan、Team Taiwan、Team Taiwan」，他拍下現場畫面直呼「日本人喊得比我還大聲」。

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貼文曝光，掀起網友討論，「不是台日對戰時，通常都是彼此為對方加油！如果是台日對戰，會為自己國家加油，但也會很有風度地去稱讚彼此的好球、恭賀贏的那一方」、「日本人應援聲量鏗鏘有力」、「真的好愛日本跟台灣的友好」、「台日友好的畫面太感動了」、「懷疑他們看到YouTube影片想唱很久了」、「謝謝日本，明天我們贏回來」。

此外，影片中還意外捕捉到「台南Josh」，網友紛紛笑喊「下次看到穿富邦衣服那個法師，跟他說可以坐下沒關係」、「拍到法師了，叫他別跟著喊」、「國師一閃入鏡了」、「Josh？我找到輸球的原因了」。