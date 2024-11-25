畢業57年後同學會「唱校歌」　梁同學：傳達吾愛吾校精神

▲畢業57年後同學會，梁同學領唱校歌，傳達吾愛吾校精神。（圖／許文馨提供）

記者楊淑媛／桃園報導

畢業多年後，您有多久沒唱校歌了？桃園梁姓女企業家，是知名建設公司董事長，日前和一起打拚事業、認真向上的先生簡總裁，歡迎昔日高雄五中(今日苓雅國中)三年六班畢業57年後的同學及家人，再度相聚桃園、暢遊桃園，感受桃園的多元文化與進步，並安排同學們於同學會餐敘開始前，先齊唱校歌，傳達吾愛吾校精神。

▲梁同學用心安排，老同學相聚桃園，都成最佳女主角。（圖／許文馨提供）

梁同學24日說，校歌代表學校的治學理念、理想、學校文化，也是連繫著母校與畢業學子的共同記憶，今年畢業57年後的老同學，相聚桃園於同學會開始，先和昔日高五中的老師視訊道感恩，接著一起高唱校歌，恍如再回到昔日於校園白衣黑裙的青春時光。

▲梁同學(右四)樂於和老同學，分享美好。（圖／許文馨提供）

數月前，高雄五中三年六班同學們開始籌劃11月中旬，到北台灣縣市遊行程。梁同學以「藝術人文」遊程為主題，考量同學們體力，採搭乘高鐵+遊覽車為交通工具，約30名同學和眷屬，第一天搭高鐵抵板橋站，轉乘遊覽車抵板橋林家花園，由專人導覽參觀這座目前臺灣僅存最完整的園林建築，即驅車轉往宜蘭傳藝中心，體驗台灣傳統特色文化。

▲梁同學和先生簡總裁(前排右五、六)，歡迎高雄五中三年六班同學及家人。（圖／許文馨提供）

宜蘭是金桔的故鄉，金桔又稱為金棗。第二天一早，前往金棗果園享受金棗手作體驗，接著驅車到桃園，參觀忠貞新村文化園區，體驗滇、緬、傣族裔特色飲食和文化後，搭車抵大溪大藝博物館參觀，本月19日於桃園尊爵大飯店舉行「蟹宴傳情」同學會，同學會開始前，同學們大聲齊唱昔日校歌後，分成3組進行變裝秀、舞蹈、歌唱pk演出，開心又有趣。

梁同學說：同學們每一次相見，大家不時提起那年愛跳舞、愛美的她，白上衣和百褶裙制服，總是燙的筆挺和線條銳利分明，以及校園生活趣事…令她恍若回到那個清純的年代，找到年輕的自己。隨著人生風景在游走，匆匆間大家已屆隨心所欲之年，每一次的同學會，珍惜當下，合力創造特別的美好，感到無比的溫暖。