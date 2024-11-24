台日大戰最強應援場在嘉義！星巴克、爆米花、雞排免費供應

▲大林慢城粉絲頁舉辦世界棒球12強賽冠軍戰公播，各界贊助湧入。（圖／大林慢城發展協會提供，下同）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

世界棒球12強賽冠軍戰今天晚間6時登場，中華隊（台灣隊）與日本隊爭冠，國人紛紛集氣加油。嘉義縣大林鎮萬國戲院也申請冠軍賽合法公播，除了大林鎮公所預計發雞排150份、壽司50份、飲料20桶茶、陳冠廷委員贊助的星巴克咖啡隨行外帶桶3桶，各界應援食物也熱情湧入，包含台糖咖啡、爆米花、雞腿、橘子、太陽餅，希望大家到場一同為中華隊加油。

嘉義縣大林鎮萬國戲院今晚舉辦冠軍賽公播，大林慢城發展協會表示，下午5點將開始開放排隊，5點半發放雞排，一人限領一份，不可用任何物品佔位，現場所有支持活動的應援食物發放，皆依現場工作人員而定，無法配合者請離開。

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而這次贊助名單相當豐盛，包含大林鎮公所贊助雞排150份、壽司50份、飲料20桶茶，陳冠廷委員贊助星巴克咖啡隨行外帶桶3桶，正忠飲料店贊助2桶茶、大林車站前臭非臭臭豆腐贊助20份麵線、香腸會館供應爆米花、大林火車站前深海深土魠魚羹店贊助50支雞腿、三育儲蓄互助社贊助台糖咖啡50杯、救國團大林鎮團委會贊助台糖咖啡50杯、茗天茶飲贊助飲料1、桶泰成中藥贊助烏梅八仙果應援用、日式無菜單料理贊助斗南汶碗糕40份、大林青農會長戴克遠贊助子50斤、萬國戲院贊助太陽餅60份，時代力量嘉義黨部贊助免洗餐具，有吃有喝，各種食物免費供應。

此外，泰成中藥、雪香亭、萬國戲院、莆林庄、十信眼鏡、秀花狗尾雞、香腸會館、艾森農場、大林台糖加油站、國泰人壽培佑也提供人力資源協助活動，希望在大家熱烈的加油聲中，中華隊能在今晚奪冠。