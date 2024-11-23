好久不見！航母甲板排出日文　華盛頓號重返橫須賀港

▲華盛頓號船員排出日文「好久不見」。（圖／美國海軍）

記者黃聖庭／綜合報導

美國海軍尼米茲級航空母艦華盛頓號（USS George Washington, CVN 73）於22日返回位於日本橫須賀的美軍基地，快抵達日本時，艦上船員們也列隊排出日文字形「久しぶり」（好久不見），官方粉絲專頁也同步發文說「回家真好」。此次部署的編隊中包括首支加入駐日的F-35C戰鬥機中隊，為印太地區艦載機力量增添第五代戰機。

▲從航母上眺望日本橫須賀港。（圖／美國海軍）

美軍說明，華盛頓號自2008年起為第一艘部署於日本的核動力航空母艦，2015年後由雷根號（USS Ronald Reagan, CVN 76）接替，此次再來日本為第二次擔任駐日前沿部署部隊的航空母艦，象徵著美國致力於維護自由開放的印太地區，並與盟友和夥伴共同合作達成目標。

▲華盛頓號重返日本。（圖／美國海軍）

華盛頓號從美國維吉尼亞州諾福克啟程至日本途中，參與美國第四艦隊的「南方海洋演習」（Exercise Southern Seas），接著到東海參與「自由邊緣演習」（Freedom Edge），與日本海上自衛隊和南韓海軍進行多領域協同行動。

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