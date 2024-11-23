　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

好久不見！航母甲板排出日文　華盛頓號重返橫須賀港

▲▼尼米茲級航空母艦華盛頓號（USS George Washington, CVN 73）。（圖／美國海軍）

▲華盛頓號船員排出日文「好久不見」。（圖／美國海軍）

記者黃聖庭／綜合報導

美國海軍尼米茲級航空母艦華盛頓號（USS George Washington, CVN 73）於22日返回位於日本橫須賀的美軍基地，快抵達日本時，艦上船員們也列隊排出日文字形「久しぶり」（好久不見），官方粉絲專頁也同步發文說「回家真好」。此次部署的編隊中包括首支加入駐日的F-35C戰鬥機中隊，為印太地區艦載機力量增添第五代戰機。

▲▼尼米茲級航空母艦華盛頓號（USS George Washington, CVN 73）。（圖／美國海軍）

▲從航母上眺望日本橫須賀港。（圖／美國海軍）

美軍說明，華盛頓號自2008年起為第一艘部署於日本的核動力航空母艦，2015年後由雷根號（USS Ronald Reagan, CVN 76）接替，此次再來日本為第二次擔任駐日前沿部署部隊的航空母艦，象徵著美國致力於維護自由開放的印太地區，並與盟友和夥伴共同合作達成目標。

▲▼尼米茲級航空母艦華盛頓號（USS George Washington, CVN 73）。（圖／美國海軍）

▲華盛頓號重返日本。（圖／美國海軍）

華盛頓號從美國維吉尼亞州諾福克啟程至日本途中，參與美國第四艦隊的「南方海洋演習」（Exercise Southern Seas），接著到東海參與「自由邊緣演習」（Freedom Edge），與日本海上自衛隊和南韓海軍進行多領域協同行動。

首次實戰！　F-35C開轟胡塞武裝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
日媒讚張奕、陳冠宇好投！　日網驚呼台灣好強：可能是決賽對手
快訊／高雄槍擊1死！主嫌落網　逃31hrs躲空屋赤腳被逮
鋒面、冷氣團下周雙襲　全台氣溫跳水「濕冷轉乾冷」
重大車禍3死！恐怖瞬間曝光
謝宜容道歉片「拍給法官看的」！片尾藏1彩蛋：倒數3秒變臉了

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

好久不見！航母甲板排出日文　華盛頓號重返橫須賀港

首次實戰！　F-35C開轟胡塞武裝

俄發射「榛樹」中程彈道飛彈　RS-26實驗型可搭載核彈頭

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

台灣終結21年對美魔咒　8比2奪勝！得分刷新高

媽偷噴水假裝打噴嚏！　兒被整3次怒：有鼻涕

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

嘴角下垂60次↑！全場開1080p　觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了

東京巨蛋外國旗海「Team Taiwan」感動第1人稱視角曝

Rosé.Bruno Mars MAMA合體開跳〈APT.〉　上台拿獎盃乾杯！「臉頰親吻」撂韓文

參與樂。無齡博覽會 中華電信展科技魅力｜20241122 ET午間新聞

峮峮大螢幕

新娘準備1驚喜讓新郎泛淚　過世公公現身大合照太感動

好久不見！航母甲板排出日文　華盛頓號重返橫須賀港

首次實戰！　F-35C開轟胡塞武裝

俄發射「榛樹」中程彈道飛彈　RS-26實驗型可搭載核彈頭

謝宜容稱「領導風格不容置喙」　蔣萬安：民主時代哪來這麼大官威

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

俄羅斯「榛果樹飛彈」襲烏！　北約下周召開緊急會議

日媒讚張奕、陳冠宇好投！　日網驚呼台灣好強：可能是決賽對手

執政半年／賴清德安全感不足　藍委：打造賴系人馬反而會官官相護

冷氣團下周三夜襲「全台降溫有感」　2波11度低溫急凍

「最窮立委」接勞動部長救火　吳思瑤：洪申翰會是最貼近民意部長

執政半年／綠委不解勞動部危機處理　行政溝通要加強！有責補破網

川普效應！　逾半經濟學家認日央12月升息機率增

今年出國上看1750萬人次　觀光產業獲利大衰退「Q3首見淨損」

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

軍武熱門新聞

首次實戰！　F-35C開轟

好久不見！航母甲板排出日文

俄發射「榛樹」中程彈道飛彈　可搭載核彈頭

HQ-17AE火力支援車獵殺無人機

福建艦首次進行戰鬥機電彈測試

3艘航空母艦同天駛出美軍基地　美媒稱世上罕見

憲兵快反連新型重機亮相

出雲級護衛艦可起降F-35B　與美軍補給艦演練

漁民意外「捕獲」美軍核潛艇

美軍6軍機展示　促成近600億軍售

陸軍5支部運輸兵群北大營區啟用

「天穹」打造反無人機天羅地網

美軍喬治華盛頓號將抵日　部署橫須賀基地

台灣「魔之海峽」10萬人罹難　遺族憂歷史重演

更多熱門

相關新聞

台灣大砲再度登日媒！感謝正確發音

台灣大砲再度登日媒！感謝正確發音

台灣22日東京巨蛋的超級輪次比賽中以8-2大勝美國。吉力吉撈鞏冠擔任第4棒指定打擊，繳出5打數2安打。他的名字日語發音曾受到原住民團體要求正名。最終相關的介紹進行了調整，日媒特別撰文報導，他也表示感謝，「發音很棒，謝謝！」

普丁：將在戰鬥情況下對「榛果樹」進行更多測試

普丁：將在戰鬥情況下對「榛果樹」進行更多測試

俄發射新型飛彈　烏尋求西方更新空防系統

俄發射新型飛彈　烏尋求西方更新空防系統

台灣三條路搶冠軍戰門票！明派林昱珉先發搶勝

台灣三條路搶冠軍戰門票！明派林昱珉先發搶勝

台南市與日本水戶市締結友誼市新設街道將以水戶命名

台南市與日本水戶市締結友誼市新設街道將以水戶命名

關鍵字：

F-35C華盛頓號日本橫須賀基地尼米茲級航母軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

高雄男找兄弟性侵爛醉女友　對話露餡了

丐幫第58任幫主車禍慘死！載妻直播遭砸扁

快訊／宜蘭凌晨重大車禍！3死2傷

遭棒球教練性侵！小球員崩潰求轉學：還是要我死？

台灣三條路搶冠軍戰門票！明派林昱珉先發搶勝

謝宜容老家醬油廠遭灌爆！御鼎興譴責網友「你在複製你不齒的行為」

快訊／台中男鬼切害媽重摔！6月大男嬰凌晨不治

丟丟妹認愛新歡9個月「我今天要結婚」

酒店妹染愛滋重創同業　防治中心首創「看新聞做篩檢」

勞動部員工遺體傳被「硬塞上輪椅」　命理師曝駭人下場

台灣拚晉級冠軍戰　這樣贏最穩

「子宮掉出陰道」女信徒忍痛4個月才就醫

機車男遭2大車夾擊頭扭90度　驚悚畫面曝光

王定宇爆私訊女選民

即／國1南下373K貨櫃車翻覆！全線封閉

更多

最夯影音

更多

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

台灣終結21年對美魔咒　8比2奪勝！得分刷新高

媽偷噴水假裝打噴嚏！　兒被整3次怒：有鼻涕

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

嘴角下垂60次↑！全場開1080p　觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面