　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北捷AI客服會寫程式碼！他驚天1問網瘋朝聖　捷運公司怒：請自律

▲▼ 。（圖／）

▲網友請北捷AI智慧客服撰寫程式碼，沒想到竟真的得到答案。（示意圖／翻攝自北捷官網）

圖文／CTWANT

台北捷運為方便旅客尋求協助，2022年推出「AI智慧客服」，提供即時問答文字資訊服務。近日，卻有網友動歪腦筋，想請AI客服幫忙寫程式，結果客服真的回應了一段範例提供使用。對此，北捷昨（23）日回應，請民眾勿濫用公共資源。

一名網友在Threads上貼出截圖，只見他用英文向北捷AI客服要求寫一段程式碼，結果客服回應：「非常抱歉，無法提供完整的程式碼。不過，我可以給您一個插入排序的簡單範例，供您參考使用」，接著寫出一大段程式碼，令原PO直呼：「北捷客服要被玩壞了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

北捷客服寫出程式碼。（圖／ Threads／＠e_chenn_）

▲北捷客服寫出程式碼。（圖／ Threads／＠e_chenn_）

貼文一出後，引起網友熱議，不少人也貼出對北捷AI客服要求的不同指令，或是奇怪的問題；也有些人無法順利問答，被客服阻擋非北捷相關問題，「：你程式寫的好快，都有在用 chatgpt 嗎？：不，我都用北捷客服」、「為什麼我的不寫」、「代表他們真的是用AI，不像有些客服假的」、「我剛也去試了，剛剛還可以，他現在在擋我了，他會說程式設計領域超過他的服務範圍」、「哪個ai會害開發員失業？台北捷運。」

貼文發酵後，北捷昨晚也在臉書上回應，呼籲民眾切勿濫用資源，「公共資源別這樣玩！請自律！北捷AI智慧客服提供即時通報、遺失物協尋。勿刻意使用語法測試濫用公共資源！影響旅客權益！」

台北捷運昨日回應，呼籲民眾別濫用AI客服。（圖／台北捷運臉書）

▲台北捷運回應，呼籲民眾別濫用AI客服。（圖／台北捷運臉書）

底下民眾紛紛不滿表示，「公部門軟體做不好，檢討到民眾來喔」、「兇欸，是不是不會加過濾功能」、「你就把prompt寫好一點讓它不回答無關的問題就好」、「不懂欸，讓民眾用AI，然後怪民眾濫用」、「公共資源別這樣廢！北捷請自律！Apple pay北捷等多久？影響旅客權益！」

延伸閱讀
富二代婚前「到處留情」染性病…人妻衰被傳染　公婆想抱孫嫌：妳有問題
前男友買「這物」發票竟存她載具　一票人直言：故意的
育兒津貼好幾萬…婆婆慫恿媳婦「假離婚」　遭1句話反擊秒啞口

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
勝騎士可以先發了！季軍戰再度抗美　預賽曾壓制6局奪勝
泰王新寵公開亮相！　貴妃侍女「沒名分」悄悄上位
台日大戰4萬滿場！東京巨蛋大螢幕秀繁體中文　感動球迷
今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝
大陸百萬抗癌網紅離世！　生前暴瘦剩35kg

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北捷AI客服會寫程式碼！他驚天1問網瘋朝聖　捷運公司怒：請自律

明晚鋒面接近「降雨熱區曝」！冷氣團接棒連凍3天　跌破12度

「科技民主國家的秩序與安全」論壇暨新書發表會　邀專家共襄盛舉

注意！　4生肖2025蛇年犯太歲

國10延伸新威大橋動土　立委蘇清泉：拖延10年終於動工

恐2波冷氣團接力　最低溫時間曝

冬天要來了　連3天探10℃時間曝

月老開示「姻緣7類型」！憑意志單身行得通　「互做功課」佔最大宗

快訊／02:16台南下營區規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

12強冠軍賽「正版直播免費看」！Hami Video輸1組序號限時體驗

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

施名帥奪男配角獎：做兄弟沒在哭的！　老婆朱芷瑩哭慘「希望沒太晚拿」

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

台灣晉級冠軍戰！ 中華隊激動歡呼

台灣睽違32年晉級冠軍賽！ #中華隊 選手們都沸騰了

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

劉冠廷揪許光漢辦簽名會　講錯話讓謝盈萱.吳君如變臉

彰化男托夢前妻辦「夜店風告別式」　捧場人潮不如預期一半是警察

北捷AI客服會寫程式碼！他驚天1問網瘋朝聖　捷運公司怒：請自律

明晚鋒面接近「降雨熱區曝」！冷氣團接棒連凍3天　跌破12度

「科技民主國家的秩序與安全」論壇暨新書發表會　邀專家共襄盛舉

注意！　4生肖2025蛇年犯太歲

國10延伸新威大橋動土　立委蘇清泉：拖延10年終於動工

恐2波冷氣團接力　最低溫時間曝

冬天要來了　連3天探10℃時間曝

月老開示「姻緣7類型」！憑意志單身行得通　「互做功課」佔最大宗

快訊／02:16台南下營區規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

12強冠軍賽「正版直播免費看」！Hami Video輸1組序號限時體驗

朱王心結再起？王金平缺席全代會　洪秀柱：他出來選主席很正常

駐巴西外交官之死疑涉職場霸凌　監察院糾正外交部

日本用年輕陣容闖冠軍戰　青木宣親看好未來「光明」

大家都想贏！落後4分曾頌恩一棒「拉回信心」　江坤宇美技引關注

買爆南韓！AI效應　我前10月台灣最大入超國日本退居第2

男大生酒精路跑爛醉叫囂...當街咬女同學耳朵！警勸：下次別找他

泰王新寵公開亮相！貴妃侍女「沒名分」卻悄悄上位　尊榮待遇曝光

慶中華隊挺進冠軍戰！bb.q CHICKEN「炸雞買1送1」今天限時搶

營建業出現綠色焦慮　「台北101」示範1年能省1億

高雄手工冰粿彩色盤一口一顆超涮嘴！乳酪特製岩雪融出鹹甜奶香

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

生活熱門新聞

大降溫要來了！下周冷氣團急凍全台　崩跌探11度

快訊／01:19花蓮地震　最大震度4級

輸入序號！12強冠軍賽正版直播免費看

中華隊進冠軍戰！4大超商「買一送一」

冬天要來了　連3天探10℃時間曝

兇版E級李珠垠來了！金賢姈＋安芝儇「韓辦桌2人組」

謝宜容道歉片「片尾藏1彩蛋」　倒數3秒變臉了

強冷空氣要來了「下周連凍3天」探13度　12月再一波降溫

注意！　4生肖2025蛇年犯太歲

恐2波冷氣團接力　最低溫時間曝

12星座「最新一週運勢」！獅子準備數錢了

健保「廢止停復保」邱泰源重申公平性

分手後買套套「竟存她載具」　一票人冷笑：超故意

快訊／02:16台南規模3.9極淺層地震

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

大降溫要來了！下周冷氣團急凍全台　崩跌探11度

台灣應援團守規矩獲日網狂讚！

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱

高職生無照雙載車禍雙亡　乘客頭扁掉

劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！

台灣保留王牌 日本：他們真的想贏啊

心理師偷吃護理師產女！綠帽工程師崩潰

9學生騎車衝合歡山2人遭輾斃　同學嚇哭

劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！

曾豪駒向陳柏清道歉：這是成長的養分

快訊／01:19花蓮地震　最大震度4級

全民猛盯台日大戰　綠議員公然看中國盜版

輸入序號！12強冠軍賽正版直播免費看

更多

最夯影音

更多

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

施名帥奪男配角獎：做兄弟沒在哭的！　老婆朱芷瑩哭慘「希望沒太晚拿」

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面