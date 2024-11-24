▲網友請北捷AI智慧客服撰寫程式碼，沒想到竟真的得到答案。（示意圖／翻攝自北捷官網）

圖文／CTWANT

台北捷運為方便旅客尋求協助，2022年推出「AI智慧客服」，提供即時問答文字資訊服務。近日，卻有網友動歪腦筋，想請AI客服幫忙寫程式，結果客服真的回應了一段範例提供使用。對此，北捷昨（23）日回應，請民眾勿濫用公共資源。

一名網友在Threads上貼出截圖，只見他用英文向北捷AI客服要求寫一段程式碼，結果客服回應：「非常抱歉，無法提供完整的程式碼。不過，我可以給您一個插入排序的簡單範例，供您參考使用」，接著寫出一大段程式碼，令原PO直呼：「北捷客服要被玩壞了。」

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▲北捷客服寫出程式碼。（圖／ Threads／＠e_chenn_）

貼文一出後，引起網友熱議，不少人也貼出對北捷AI客服要求的不同指令，或是奇怪的問題；也有些人無法順利問答，被客服阻擋非北捷相關問題，「：你程式寫的好快，都有在用 chatgpt 嗎？：不，我都用北捷客服」、「為什麼我的不寫」、「代表他們真的是用AI，不像有些客服假的」、「我剛也去試了，剛剛還可以，他現在在擋我了，他會說程式設計領域超過他的服務範圍」、「哪個ai會害開發員失業？台北捷運。」

貼文發酵後，北捷昨晚也在臉書上回應，呼籲民眾切勿濫用資源，「公共資源別這樣玩！請自律！北捷AI智慧客服提供即時通報、遺失物協尋。勿刻意使用語法測試濫用公共資源！影響旅客權益！」

▲台北捷運回應，呼籲民眾別濫用AI客服。（圖／台北捷運臉書）

底下民眾紛紛不滿表示，「公部門軟體做不好，檢討到民眾來喔」、「兇欸，是不是不會加過濾功能」、「你就把prompt寫好一點讓它不回答無關的問題就好」、「不懂欸，讓民眾用AI，然後怪民眾濫用」、「公共資源別這樣廢！北捷請自律！Apple pay北捷等多久？影響旅客權益！」

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